Alejandro Donatti retorna aos gramados após superar a depressãoReprodução
Atualmente, o atleta joga na terceira divisão do Campeonato Argentino, pelo Boca Unidos, clube que o revelou. Sua reestreia aconteceu na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético Escobar (ARG), no início do mês. Ele celebrou a oportunidade de voltar aos gramados e iniciar uma nova fase na carreira.
"É uma alegria enorme. Eu precisava voltar para um lugar onde me sentisse confortável. Quero viver essa fase de uma forma diferente, ajudar meus companheiros e aproveitar cada momento", disse.
O último jogo do argentino antes da aposentadoria foi em 2023, quando defendia o Sarmiento, em duelo que terminou empatado em 0 a 0 com o Banfield. Na época, o defensor não escondeu os motivos pela opção de pendurar as chuteiras e revelou o momento difícil que estava vivendo.
"Era uma depressão avançada com crises de pânico. O psiquiatra me disse que eu precisava tomar dois comprimidos por dia. Estou contando minha história porque sei que muitos jogadores passam por isso. Quando um jogador entra em campo pensando no que as pessoas vão dizer sobre ele, algo já não está bem. Foi isso que aconteceu comigo depois da passagem pelo San Lorenzo", contou, à época.
Alejandro Donatti chegou ao Flamengo em 2016, após passagem pelo Rosario Central (ARG). O zagueiro permaneceu no clube até 2017, quando foi transferido para o Tijuana, do México. Ao todo, foram 11 jogos disputados com a camisa rubro-negra.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.