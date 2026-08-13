Leonardo Jardim, técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Jardim analisa empate do Flamengo e avalia resultado: 'Positivo'
Rubro-Negro ficou no 1 a 1 com o Cruzeiro, pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores; Fla saiu atrás, mas deixou tudo igual com Paquetá
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Bruno Henrique fica na bronca com não expulsão de Matheus Henrique
Atacante do Flamengo falou em critério e destacou que ainda está com dor por causa da pancada que sofreu do volante do Cruzeiro
Paquetá marca, e Flamengo empata com o Cruzeiro pela Libertadores
O time mineiro saiu na frente com um golaço de Arroyo, mas o Rubro-Negro não desistiu e deixou tudo igual; jogo da volta será na quarta (19)
Com Pedro no banco, Flamengo está escalado para enfrentar o Cruzeiro
As duas equipes medem forças nesta quarta-feira (12), a partir das 21h30, no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores
Matheus Gonçalves relembra Flamengo e projeta futuro no Al Ahli
Meia aborda o início da carreira no Rubro-Negro, títulos conquistados na base e os objetivos para a sequência da temporada na Arábia Saudita
Gérson escolhe Zico como melhor meia em dinâmica e repercute na web
Jogador, de 29 anos, atualmente no Cruzeiro, teve duas passagens vitoriosas pelo Flamengo; de 2019 a 2021 e depois de 2023 a 2025
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