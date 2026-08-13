Leonardo Jardim, técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim, técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/08/2026 00:58 | Atualizado 13/08/2026 01:06

Belo Horizonte - Leonardo Jardim analisou o empate do Flamengo com o Cruzeiro por 1 a 1 no Mineirão, na noite desta quarta-feira (12), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O treinador viu uma partida equilibrada e considerou o resultado positivo. Ele também elogiou os dois times.

"Acho que foi um jogo equilibrado, com um pequeno ascendente do Flamengo nos números, entre duas boas equipes. Acho que o resultado é positivo, vai vir um segundo jogo. Temos que, na nossa casa, voltar a repetir uma boa exibição com o objetivo de qualificar".

O treinador também explicou as mexidas que fez na equipe. Pedro entrou na vaga de Bruno Henrique e logo sofreu uma falta pelo lado esquerdo. Ayrton Lucas cobrou, Léo Ortiz acertou o travessão, e Lucas Paquetá, que havia substituído Arrascaeta, apareceu para anotar o gol rubro-negro.

"Demos alguma frescura no meio ofensivo e no atacante. O Arrasca e o BH estavam um pouco desgastados. Temos jogadores como o Pedro no banco e o Paquetá. Mesmo que o Paquetá ainda não esteja no seu melhor, porque vem de um integração e ainda tem dificuldade de ter algum ritmo, mas refrescamos a equipe. E acabou por surgir o gol por meio desse jogador. E foi importante porque não mudamos o esquema, só refrescamos as peças".

O treinador também foi perguntado sobre a escolha pelos 11 iniciais, em especial no ataque, como Bruno Henrique no time titular e Pedro no banco de reservas.

"Em termos de estratégia, acho que não mudamos muito daquilo que tem sido o nosso cenário na Libertadores. Muitos destes jogadores têm jogado na Libertadores e, no campeonato, às vezes coloco outros. O importante é termos soluções. Temos soluções para, em cada jogo, sermos competitivos e procurar os resultados, porque é isso que os torcedores querem: os resultados. E eu, como treinador, também".

O jogo da volta entre Flamengo e Cruzeiro acontecerá na próxima quarta-feira (19), às 21h30, no Maracanã.