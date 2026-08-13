Nota falsa que a torcida do Cruzeiro usou para protestar contra Leonardo Jardim - Reprodução / TV Globo

Nota falsa que a torcida do Cruzeiro usou para protestar contra Leonardo JardimReprodução / TV Globo

Publicado 13/08/2026 00:19 | Atualizado 13/08/2026 00:31

Belo Horizonte - O empate por 1 a 1 entre Cruzeiro e Flamengo no Mineirão, na noite desta quarta-feira (12), também foi marcado por protestos contra Leonardo Jardim. O atual treinador do Rubro-Negro trabalhou na Raposa em 2025. Antes mesmo da bola rolar, ele foi alvo de vaias e xingamentos. Além disso, torcedores estavam com notas falsas com o rosto do português.

Nas de R$ 100, a imagem de Leonardo Jardim aparecia com um nariz grande, em referência ao Pinóquio. Além disso, ainda foi possível ver as seguintes frases: "No Brasil, só treino o Cruzeiro"; "O mentiroso"; "100 caráter"; e "100 palavra". Do outro lado ainda estava escrito "mercenário".

Além disso, conforme o registro feito pela AFP, torcedores também estavam com notas falsas de R$ 3. Nelas, é possível ver a palavra "falso" em destaque.

Torcedora exibe notas falsas em protesto contra Leonardo Jardim Douglas Magno / AFP

Em agosto de 2025, o técnico português havia dito que só treinaria o Cruzeiro no Brasil. Ele deixou o clube em dezembro. Já em março deste ano, o Flamengo demitiu Filipe Luís e acertou a contratação de Leonardo Jardim, que estava livre no mercado.

"No Brasil, eu só vou treinar o Cruzeiro. Isso é que é uma verdadeira notícia. Não vou treinar outro clube no Brasil. E não sei, depois do Cruzeiro, se vou treinar mais algum clube, ou vou para uma seleção, ou vou fazer coisa qualquer", disse Jardim, em agosto de 2025.

De volta ao Mineirão

A partida desta noite marcou o retorno de Leonardo Jardim ao estádio. Por isso, em entrevista à 'ge tv' antes da partida, foi perguntado sobre o reencontro com a torcida no Mineirão.

"Para mim, motivante vir outra vez ao Mineirão. Uma casa e uma torcida que conheço muito bem. Sinceramente, não entendo por que de às vezes tanto ódio quando as coisas foram muito claras... Mas ok, aceito. É melhor dizer mal do Jardim do que assumir a verdade. Mas, neste momento, o espetáculo é o mais importante".

Este foi o segundo jogo do Flamengo contra o Cruzeiro na temporada. As equipes já haviam medido forças no Maracanã, mas em março deste ano, pelo Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o time de Leonardo Jardim venceu a Raposa por 2 a 0.