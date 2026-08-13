Nota falsa que a torcida do Cruzeiro usou para protestar contra Leonardo JardimReprodução / TV Globo
Torcida do Cruzeiro põe Leonardo Jardim em notas falsas: 'O mentiroso'
Técnico do Flamengo esteve à frente da equipe mineira em 2025; ele também foi alvo de vaias e xingamentos da torcida da Raposa
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