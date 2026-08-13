Nota falsa que a torcida do Cruzeiro usou para protestar contra Leonardo JardimReprodução / TV Globo

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João Alexandre Borges
Belo Horizonte - O empate por 1 a 1 entre Cruzeiro e Flamengo no Mineirão, na noite desta quarta-feira (12), também foi marcado por protestos contra Leonardo Jardim. O atual treinador do Rubro-Negro trabalhou na Raposa em 2025. Antes mesmo da bola rolar, ele foi alvo de vaias e xingamentos. Além disso, torcedores estavam com notas falsas com o rosto do português.
Nas de R$ 100, a imagem de Leonardo Jardim aparecia com um nariz grande, em referência ao Pinóquio. Além disso, ainda foi possível ver as seguintes frases: "No Brasil, só treino o Cruzeiro"; "O mentiroso"; "100 caráter"; e "100 palavra". Do outro lado ainda estava escrito "mercenário".
Além disso, conforme o registro feito pela AFP, torcedores também estavam com notas falsas de R$ 3. Nelas, é possível ver a palavra "falso" em destaque.
Torcedora exibe notas falsas em protesto contra Leonardo Jardim - Douglas Magno / AFP
Torcedora exibe notas falsas em protesto contra Leonardo JardimDouglas Magno / AFP
Em agosto de 2025, o técnico português havia dito que só treinaria o Cruzeiro no Brasil. Ele deixou o clube em dezembro. Já em março deste ano, o Flamengo demitiu Filipe Luís e acertou a contratação de Leonardo Jardim, que estava livre no mercado. 
"No Brasil, eu só vou treinar o Cruzeiro. Isso é que é uma verdadeira notícia. Não vou treinar outro clube no Brasil. E não sei, depois do Cruzeiro, se vou treinar mais algum clube, ou vou para uma seleção, ou vou fazer coisa qualquer", disse Jardim, em agosto de 2025.
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De volta ao Mineirão

A partida desta noite marcou o retorno de Leonardo Jardim ao estádio. Por isso, em entrevista à 'ge tv' antes da partida, foi perguntado sobre o reencontro com a torcida no Mineirão.
"Para mim, motivante vir outra vez ao Mineirão. Uma casa e uma torcida que conheço muito bem. Sinceramente, não entendo por que de às vezes tanto ódio quando as coisas foram muito claras... Mas ok, aceito. É melhor dizer mal do Jardim do que assumir a verdade. Mas, neste momento, o espetáculo é o mais importante".
Este foi o segundo jogo do Flamengo contra o Cruzeiro na temporada. As equipes já haviam medido forças no Maracanã, mas em março deste ano, pelo Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o time de Leonardo Jardim venceu a Raposa por 2 a 0.
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Nota falsa que a torcida do Cruzeiro usou para protestar contra Leonardo Jardim
Torcedora exibe notas falsas em protesto contra Leonardo Jardim