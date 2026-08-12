Marcelinho com a camisa do FluminenseLeonardo Brasil / FFC

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João Alexandre Borges
Rio - O meia Marcelinho viveu uma quinta-feira (12) especial no Fluminense. No Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém, ele assinou o primeiro contrato profissional com o Tricolor. O vínculo é válido até julho de 2029.
"Estou muito feliz, porque é o sonho de todo Moleque de Xerém, ainda mais eu, que cheguei tão cedo ao Fluminense. É um importante passo na minha vida e, também, da minha família", disse o jogador de 16 anos, ao site do clube.
"Então, espero retribuir ao clube com gols e assistências, dando meu melhor para, se Deus quiser, continuar essa linda trajetória aqui dentro. Meu sonho é viver grandes momentos e noites de Libertadores e estrear como profissional no Maracanã lotado", completou.
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Marcelinho está no clube desde 2016, quando tinha apenas seis anos. Em 2025, ele foi campeão da Copa Rio, da Taça Guanabara e da Morozov Cup Sub-15 (na Rússia).