Marcelinho com a camisa do FluminenseLeonardo Brasil / FFC
Meia celebra contrato profissional com o Flu: 'Importante passo'
O novo vínculo do atleta com o Tricolor das Laranjeiras é válido até julho de 2029; Marcelinho está no clube desde criança
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Torcedores do Fluminense se desesperam com permanência de Zubeldía
O treinador, de 45 anos, foi contratado em setembro de 2025 e está sendo muito criticado pelos torcedores
Fluminense decide manter Zubeldía depois de tropeço no Maracanã
Treinador, de 45 anos, terá seu futuro definido nas partidas contra o Palmeiras, no Maracanã, e o Rivadavia, na Argentina
Fluminense volta a sofrer no início do segundo semestre e amarga jejum
Sem vencer há oito jogos, Tricolor vive pior crise sob o comando do técnico Luis Zubeldía, que está cada vez mais pressionado no cargo
Novo tropeço aumenta pressão sobre Zubeldía, que balança no Fluminense
Técnico foi hostilizado pela torcida de novo, e a diretoria do Tricolor está dividida sobre demissão antes de jogo de volta da Libertadores
Hulk não se abala com vaias no Fluminense: 'Não pode desanimar'
Atacante de 40 anos admite que ainda não conseguiu apresentar o que se esperava dele, mas acredita que ainda pode dar uma resposta no campo
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