Zubeldía está pressionado no Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Zubeldía está pressionado no FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 12/08/2026 15:33

Rio - Depois de reuniões entre os dirigentes principais, o Fluminense decidiu manter Luis Zubeldía no comando, mesmo depois do empate sem gols contra o Independiente Rivadavia, da Argentina, no Maracanã, pelas oitavas de final da Libertadores.

Porém, apesar de decisão, os próximos dois jogos selarão o destino do argentino. O Fluminense irá receber o Palmeiras, no próximo sábado (15) e depois irá encarar novamente o Rivadavia, na Argentina, em busca da classificação na competição internacional.

Para Zubeldía seguir no cargo é exigido uma mudança de comportamento da equipe e também resultados. Tropeço diante do Palmeiras e eliminação na Libertadores irão encerrar a passagem do técnico pelo clube carioca.

No total, o argentino comandou o Fluminense em 55 partidas, com 27 vitórias, 16 empates e 12 derrotas. O aproveitamento do comandante é de 58,7%.