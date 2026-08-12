Fluminense empatou com o Independiente Rivadavia, no Maracanã - Lucas Merçon/Fluminense FC

Fluminense empatou com o Independiente Rivadavia, no MaracanãLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 12/08/2026 14:50 | Atualizado 12/08/2026 14:58

A última vitória oficial do Fluminense aconteceu no dia 27 de maio, quando venceu o Deportivo La Guaira, da Venezuela, por 3 a 1, pela Libertadores. Desde então, foram oito jogos, sete empates e apenas uma derrota, mas que custou a eliminação para o Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil. O jejum de vitórias é o pior desde 2024, quando chegou a ficar dez partidas sem vencer.

Desde 2021, o Fluminense tem encontrado dificuldades quando a temporada começa a afunilar. No período, a exceção foi em 2022, quando o Tricolor não disputou a Libertadores (foi eliminado na fase preliminar). Mesmo assim, ainda viveu uma oscilação no início de outubro, logo após a eliminação para o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, sofrendo três derrotas seguidas.

Já nos outros anos em que precisou dividir as atenções com pelo menos três competições simultâneas, o Fluminense teve mais dificuldades. Em 2021, por exemplo, o pior momento foi quando precisou focar no Brasileirão e Libertadores. No fim das contas, foram seis jogos sem vitória, a eliminação para o Barcelona de Guayaquil, do Equador, nas quartas de final da Libertadores e a demissão do técnico Roger Machado.

Mesmo em 2023, quando conquistou a Libertadores, o Fluminense chegou a ficar cinco jogos sem vencer entre 16 de maio e 1º de junho. No período, foi eliminado pelo Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil, perdeu clássico para o Botafogo no Brasileirão e quase se complicou na fase de grupos da competição continental. A sequência registrou quatro derrotas e um empate. Depois, deu a volta por cima.

O pior momento no meio da temporada aconteceu em 2024, quando o Fluminense ficou dez jogos sem vencer entre 1º de junho e 11 de julho. A sequência resultou na demissão do técnico Fernando Diniz no quinto jogo da série. Depois, o Tricolor ainda tropeçou mais duas vezes sob o comando de Marcão e outras três com o técnico Mano Menezes, que foi contratado com a missão de evitar o rebaixamento.

Roteiro de 2025 se repete em 2026

Já no ano passado, o Fluminense sofreu cinco derrotas consecutivas na segunda quinzena de julho. Entre os dias 8 e 27, o Tricolor perdeu para o Chelsea, da Inglaterra, na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, além do Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e São Paulo pelo Brasileirão. Na época, o time comandado por Renato Gaúcho estava entre os líderes, mas a sequência negativa o afastou da briga pelo topo.

Após a sequência de derrotas, o Fluminense esboçou uma reação com Renato Gaúcho no início de agosto, quando eliminou o Bahia e o América de Cali, da Colômbia, nas oitavas da Copa do Brasil e Sul-Americana, respectivamente. Porém, a maré virou novamente num intervalo de 10 dias em setembro, entre os dias 13 e 23, com a eliminação para o Lanús, da Argentina, e a demissão do treinador.

Por fim, o roteiro volta a se repetir — e com semelhanças de 2025. Tanto no ano passado, quanto neste ano, o Fluminense amargou vices para o Flamengo no Carioca, atuando de forma apática e frustrando a torcida. Nem mesmo a Copa do Mundo serviu de combustível. Após o Mundial, foram sete jogos, seis empates e uma derrota (que custou a eliminação para o Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil).

Ao todo, o Fluminense já soma oito jogos de jejum, considerando o empate com o Cruzeiro antes da parada por causa da Copa do Mundo. A última vitória oficial tricolor aconteceu em 27 de maio. Pressionado, Zubeldía está a 90 minutos de repetir os passos de Renato Gaúcho, Mano Menezes, Fernando Diniz e Roger Machado, e pode ter sua última chance de mostrar que consegue reverter o cenário.

Sequência sem vitórias do Fluminense:

31/05/2026 - Cruzeiro 1 x 1 Fluminense - Mineirão - Brasileirão

17/07/2026 - Fluminense 1 x 1 Bragantino - Maracanã - Brasileirão

26/07/2026 - Grêmio 1 x 1 Fluminense - Arena do Grêmio - Brasileirão

29/07/2026 - Fluminense 0 x 0 Bahia - Maracanã - Brasileirão

01/08/2026 - Vasco 0 x 0 Fluminense - Maracanã - Copa do Brasil

05/08/2026 - Fluminense 1 x 3 Vasco - Maracanã - Copa do Brasil

08/08/2026 - Botafogo 1 x 1 Fluminense - Nilton Santos - Brasileirão

11/08/2026 - Fluminense 0 x 0 Independiente Rivadavia (ARG) - Maracanã - Libertadores