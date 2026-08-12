Fluminense de Luis Zubeldía precisa vencer bem o Bolívar para depender de si na última rodada da Libertadores - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Fluminense de Luis Zubeldía precisa vencer bem o Bolívar para depender de si na última rodada da LibertadoresMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 12/08/2026 16:29

Rio - Apesar do atual momento delicado, o treinador Luis Zubeldía seguirá no comando do Fluminense pelo menos até sábado (15) quando o Tricolor encara o Palmeiras. A decisão de mantê-lo no cargo, depois do tropeço contra o Rivadavia, no Maracanã, pelas oitavas de final da Libertadores, deixou alguns torcedores desesperados nas redes sociais.

O Fluminense não vem tendo boas atuações e desde que o futebol brasileiro retornou não conseguiu nenhuma vitória. São oito jogos de jejum, com direito a eliminação para o Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil, e atuações bem abaixo do esperado.

A permanência de Zubeldída depende diretamente das próximas duas partidas. Contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, no sábado (15), e no jogo de volta das oitavas de finais da Libertadores, contra o Independente Rivadavia, na Argentina.

"Pra mim não faz sentido nenhum demitir depois de ser eliminado de tudo, temporada já vai ter terminado de qualquer forma (...)" disse o torcedor, por meio do "X", o antigo Twitter. A crítica diz respeito da decisão da diretoria de manter o treinador argentino para o jogo de volta da Libertadores.

Outro internauta foi além: "Não existe isso, trabalho já acabou faz tempo! Coloca o Marcão ali mesmo para esse jogo e vamos ver o que acontece. Com o Zubeldía já sabemos que não vai dar em nada!!" reforçando o pensamento de demissão imediata.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato