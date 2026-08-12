Vibração de Lucas PaquetáDouglas Magno / AFP
Paquetá marca, e Flamengo empata com o Cruzeiro pela Libertadores
O time mineiro saiu na frente com um golaço de Arroyo, mas o Rubro-Negro não desistiu e deixou tudo igual; jogo da volta será na quarta (19)
Bruno Henrique fica na bronca com não expulsão de Matheus Henrique
Atacante do Flamengo falou em critério e destacou que ainda está com dor por causa da pancada que sofreu do volante do Cruzeiro
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Com Pedro no banco, Flamengo está escalado para enfrentar o Cruzeiro
As duas equipes medem forças nesta quarta-feira (12), a partir das 21h30, no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores
Matheus Gonçalves relembra Flamengo e projeta futuro no Al Ahli
Meia aborda o início da carreira no Rubro-Negro, títulos conquistados na base e os objetivos para a sequência da temporada na Arábia Saudita
Gérson escolhe Zico como melhor meia em dinâmica e repercute na web
Jogador, de 29 anos, atualmente no Cruzeiro, teve duas passagens vitoriosas pelo Flamengo; de 2019 a 2021 e depois de 2023 a 2025
Ex-Flamengo retorna ao futebol após vencer depressão: 'Alegria enorme'
Alejandro Donatti voltou a atuar pelo Boca Unidos, da terceira divisão argentina, e celebrou a oportunidade de iniciar uma nova fase
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