Vibração de Lucas Paquetá - Douglas Magno / AFP

Vibração de Lucas PaquetáDouglas Magno / AFP

Publicado 12/08/2026 23:28 | Atualizado 12/08/2026 23:56

Belo Horizonte - O Flamengo empatou com o Cruzeiro por 1 a 1 no Mineirão, na noite desta quarta-feira (12), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A Raposa saiu na frente com um golaço de Arroyo. O Rubro-Negro, porém, não jogou a toalha e deixou tudo igual com Lucas Paquetá.

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O jogo da volta está marcado para acontecer na próxima quarta-feira (19), a partir das 21h30, no Maracanã. O Rubro-Negro avança às quartas com uma vitória por qualquer placar. Já um novo empate força a decisão por pênaltis.

Antes, a equipe de Leonardo Jardim vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro vai enfrentar o Mirassol no domingo (16), a partir das 18h30, no Maião.

O jogo

As duas equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado no Maracanã. O Cruzeiro teve um pouco menos de posse, mas teve a principal oportunidade. Aos seis minutos, Arroyo fez o cruzamento, a bola chegou até Wesley, que apareceu livre. O atacante, porém, completou mal e mandou para fora.

Outra chegada perigosa da Raposa veio aos 31 minutos, quando a bola chegou na área para Matheus Pereira. O meio-campista até conseguiu finalizar, mas a bola explodiu no marcador. Pouco depois, após um vacilo no campo de defesa, a Raposa recuperou a posse, e Arroyo chutou cruzado.

Pelo lado do Flamengo, a melhor oportunidade veio aos 35 minutos. Bruno Henrique recebeu passe de Arrascaeta e finalizou com muito perigo, tocando no travessão antes de sair.

O primeiro tempo também foi marcado por uma entrada dura de Matheus Henrique em Bruno Henrique aos 11 minutos. O jogador do Cruzeiro poderia ter sido expulso, mas recebeu apenas o amarelo.

Na etapa complementar, os gols saíram. O Cruzeiro abriu o placar aos oito minutos. William acionou Arroyo, que deu lindo corte em Samuel Lino e, do lado direito da área, acertou um chutaço para balançar a rede.

O Flamengo não jogou a toalha e levou perigo com chutes de Jorginho e Ayrton Lucas, que obrigaram o goleiro Otávio a trabalhar.

O empate veio aos 22 minutos. Ayrton Lucas cobrou falta pelo lado esquerdo, e Léo Ortiz mandou a bola de cabeça no travessão. No rebote, Lucas Paquetá, que estava há pouquíssimo tempo em campo, apareceu para completar e deixar tudo igual.

O Flamengo, claro, tentou a virada, mas não teve sucesso. Emerson Royal teve ótima oportunidade em chute que parou em Otávio, mas o impedimento foi marcado. Posteriormente, Carrascal teve um chute perigoso que parou no goleiro.

O time mineiro, por sua vez, teve duas oportunidades em finalizações de cabeça com Kaio Jorge e Matheus Pereira, que mandaram para fora.