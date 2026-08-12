Leonardo Jardim é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Leonardo Jardim é o técnico do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/08/2026 20:19

Rio - O Flamengo está escalado para enfrentar o Cruzeiro nesta quarta-feira (12), a partir das 21h30, no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Pedro ficará como opção para o técnico Leonardo Jardim no banco de reservas.

Dessa forma, o Rubro-Negro vai a campo com: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique.

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO!



Confira a #escalação do MENGÃO para enfrentar o Cruzeiro, pela Libertadores! #FLAxCRU pic.twitter.com/xJa3g4Wd1m — Flamengo (@Flamengo) August 12, 2026

O jogo será transmitido na TV Globo (TV aberta), ge tv (YouTube) e Paramount+ (streaming).