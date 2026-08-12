Bruno Henrique foi titular do Flamengo no jogo contra o CruzeiroAdriano Fontes / Flamengo

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João Alexandre Borges
Belo Horizonte - Bruno Henrique ficou na bronca com a decisão da arbitragem de não expulsar Matheus Henrique no início do jogo entre Cruzeiro e Flamengo, que terminou empatado em 1 a 1, na noite desta quarta-feira (12), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores. O atacante sofreu uma entrada dura do volante, que recebeu apenas o cartão amarelo.
"Os critérios que a gente não consegue entender. Então, estou aqui com muita dor, tornozelo inchado depois de uma pancada tão forte. No meu ver, era expulsão, mas não vou ficar falando de arbitragem. A imagem está aí pra todo mundo ver. Então, é cada um que tira sua própria conclusão", disse Bruno Henrique, ao Paramount+.
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No jogo desta noite, o Cruzeiro saiu na frente com uma pintura de Arroyo. O Fla deixou tudo igual pouco depois com Lucas Paquetá. O jogo da volta acontecerá na próxima quarta-feira, às 21h30, no Maracanã.
"Viemos pra buscar a vitória, mas sabíamos que a equipe do Cruzeiro é muito qualificada, e fizemos um bom jogo. Agora é levar os 90 minutos para o Maracanã com o apoio do nosso torcedor, quem sabe classificar nessa próxima fase", afirmou o atacante.