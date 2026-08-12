Bruno Henrique foi titular do Flamengo no jogo contra o Cruzeiro - Adriano Fontes / Flamengo

Bruno Henrique foi titular do Flamengo no jogo contra o CruzeiroAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 12/08/2026 23:52 | Atualizado 13/08/2026 00:32

Belo Horizonte - Bruno Henrique ficou na bronca com a decisão da arbitragem de não expulsar Matheus Henrique no início do jogo entre Cruzeiro e Flamengo , que terminou empatado em 1 a 1 , na noite desta quarta-feira (12), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores. O atacante sofreu uma entrada dura do volante, que recebeu apenas o cartão amarelo.

"Os critérios que a gente não consegue entender. Então, estou aqui com muita dor, tornozelo inchado depois de uma pancada tão forte. No meu ver, era expulsão, mas não vou ficar falando de arbitragem. A imagem está aí pra todo mundo ver. Então, é cada um que tira sua própria conclusão", disse Bruno Henrique, ao Paramount+.

No jogo desta noite, o Cruzeiro saiu na frente com uma pintura de Arroyo. O Fla deixou tudo igual pouco depois com Lucas Paquetá. O jogo da volta acontecerá na próxima quarta-feira, às 21h30, no Maracanã.

"Viemos pra buscar a vitória, mas sabíamos que a equipe do Cruzeiro é muito qualificada, e fizemos um bom jogo. Agora é levar os 90 minutos para o Maracanã com o apoio do nosso torcedor, quem sabe classificar nessa próxima fase", afirmou o atacante.