Brasileiro Marquinhos ergueu o troféu da Supercopa pelo PSGDivulgação / PSG

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O PSG bateu o Aston Villa por 2 a 1,na final da Supercopa da Uefa e conquistou o primeiro título do calendário europeu. A competição reúne os atuais campeões da Liga dos Campeões e da Liga Europa, e o atual bicampeão da Champions levantou mais um troféu continental.
Os gols do PSG foram marcados por Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué, enquanto Brian Madjo descontou para o Aston Villa.