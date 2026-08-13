Brasileiro Marquinhos ergueu o troféu da Supercopa pelo PSG - Divulgação / PSG

Brasileiro Marquinhos ergueu o troféu da Supercopa pelo PSGDivulgação / PSG

Publicado 13/08/2026 00:00

O PSG bateu o Aston Villa por 2 a 1,na final da Supercopa da Uefa e conquistou o primeiro título do calendário europeu. A competição reúne os atuais campeões da Liga dos Campeões e da Liga Europa, e o atual bicampeão da Champions levantou mais um troféu continental.

Os gols do PSG foram marcados por Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué, enquanto Brian Madjo descontou para o Aston Villa.