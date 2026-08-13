Bruno Henrique foi surpresa na escalação do Flamengo, ao ser titular no lugar de PedroAdriano Fontes/Flamengo
Bruno Henrique vira preocupação do Flamengo para próximos jogos
Atacante e Léo Pereira reclamam do VAR por não recomendar revisão para cartão vermelho em falta dura de Matheus Henrique
Flamengo queria expulsão de jogador do Cruzeiro
O que disse Matheus Henrique sobre falta em Bruno Henrique
Léo Ortiz cita dificuldade em retorno e aponta trunfo do Flamengo
Zagueiro disputou as duas últimas partidas do Rubro-Negro desde que voltou de um problema muscular e elogia postura do time no Mineirão
Torcedores destacam Pulgar em jogo do Flamengo na Libertadores
Volante chileno foi muito elogiado pela dedicação e entrega, no jogo de ida das oitavas de final da competição contra o Cruzeiro
Técnico e atleta do Cruzeiro contestam falta em gol do Flamengo
Artur Jorge e Matheus Pereira afirmaram que Fabrício Bruno não cometeu infração; Rubro-Negro também ficou na bronca com árbitro
Lucas Paquetá celebra gol e valoriza empate do Flamengo com o Cruzeiro
Meio-campista saiu do banco de reservas no segundo tempo e foi o responsável por deixar tudo igual na ida das oitavas da Libertadores
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Jardim analisa empate do Flamengo e avalia resultado: 'Positivo'
Rubro-Negro ficou no 1 a 1 com o Cruzeiro, pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores; Fla saiu atrás, mas deixou tudo igual com Paquetá
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