Técnico do Cruzeiro, Artur Jorge - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Técnico do Cruzeiro, Artur JorgeGustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 13/08/2026 11:35 | Atualizado 13/08/2026 11:36

Rio — O técnico Artur Jorge e o atacante Matheus Pereira, do Cruzeiro, questionaram a falta que originou o gol do Flamengo na partida entre as equipes desta quarta-feira (12), que terminou empatada em 1 a 1, no Mineirão , pelas oitavas da Libertadores. O time mineiro ficou na bronca com o árbitro argentino Yael Falcón pelo ocorrido aos 20 minutos do segundo tempo.





LEIA MAIS: Lucas Paquetá celebra gol e valoriza empate do Flamengo com o Cruzeiro Na ocasião, Pedro disputou bola com o zagueiro Fabrício Bruno, mas o defensor levantou o braço e encostou no rosto do adversário. Falcón marcou falta e amarelou o jogador cruzeirense. Então, Ayrton Lucas cobrou na área, Léo Ortiz cabeceou na trave e Lucas Paquetá aproveitou o rebote para balançar as redes.

Matheus Pereira analisou o lance e ainda citou uma outra decisão da arbitragem. "É difícil. Não posso ficar falando, posso ser suspenso por causa disso. É o critério do juiz. Na minha opinião, não foi falta [no lance do gol do Flamengo]", afirmou. O atleta ainda contestou um pênalti em cima dele, não marcado pela arbitragem.

No momento da marcação e após Lucas Paquetá marcar o gol, Artur Jorge explodiu na beira do campo. Depois, o treinador comentou sobre a situação.

"O fiscal de linha, ao meu lado, não viu falta alguma. Por isso, eu protestei. São situações que têm que ser muito claras. Não quero estar com completa certeza, porque às vezes há imagens que não vemos no campo. Mas me pareceu que não foi."

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