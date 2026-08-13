Rio — O técnico Artur Jorge e o atacante Matheus Pereira, do Cruzeiro, questionaram a falta que originou o gol do Flamengo na partida entre as equipes desta quarta-feira (12), que terminou empatada em 1 a 1, no Mineirão, pelas oitavas da Libertadores. O time mineiro ficou na bronca com o árbitro argentino Yael Falcón pelo ocorrido aos 20 minutos do segundo tempo.
Na ocasião, Pedro disputou bola com o zagueiro Fabrício Bruno, mas o defensor levantou o braço e encostou no rosto do adversário. Falcón marcou falta e amarelou o jogador cruzeirense. Então, Ayrton Lucas cobrou na área, Léo Ortiz cabeceou na trave e Lucas Paquetá aproveitou o rebote para balançar as redes.
Matheus Pereira analisou o lance e ainda citou uma outra decisão da arbitragem. "É difícil. Não posso ficar falando, posso ser suspenso por causa disso. É o critério do juiz. Na minha opinião, não foi falta [no lance do gol do Flamengo]", afirmou. O atleta ainda contestou um pênalti em cima dele, não marcado pela arbitragem.
No momento da marcação e após Lucas Paquetá marcar o gol, Artur Jorge explodiu na beira do campo. Depois, o treinador comentou sobre a situação.
"O fiscal de linha, ao meu lado, não viu falta alguma. Por isso, eu protestei. São situações que têm que ser muito claras. Não quero estar com completa certeza, porque às vezes há imagens que não vemos no campo. Mas me pareceu que não foi."
Flamengo também contesta arbitragem
O Cruzeiro não foi o único que contestou decisões da arbitragem na partida desta quarta-feira. O Flamengo também ficou na bronca devido a uma dura entrada de Matheus Henrique na canela de Bruno Henrique, com a sola do pé, aos 10 minutos do primeiro tempo. Os jogadores rubro-negros pediram cartão vermelho, mas o juiz deu o amarelo.
Depois do fim do jogo, o atacante demonstrou preocupação com uma possível lesão. "Vamos ver o que o médico vai falar e tentar me recuperar o mais rápido possível para poder estar em campo. Muita dor no ligamento do tornozelo", disse. A ausência do jogador no domingo (16), contra o Mirassol, fora de casa pelo Brasileirão, é quase certa.
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