Léo Ortiz em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

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Hugo Perruso
Léo Ortiz conseguiu ser titular em dois jogos seguidos do Flamengo, algo que não acontecia desde 24 de maio. Recuperado de lesão na coxa direita, o zagueiro admitiu que sentiu um pouco fisicamente, já que voltou ao time no 2 a 0 sobre o Vitória, pelo Brasileirão, no fim de semana, e seguiu no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, pela Libertadores, na quarta-feira (12).
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Ainda assim, ele considera que o retorno foi dentro do esperado, depois de um longo trabalho de condicionamento físico. Afinal, a expectativa inicial era de recuperação em três semanas, mas ele demorou dois meses para ficar à disposição.
"Feliz por ter voltado da forma que voltei, os processos foram seguidos como deveriam para eu voltar bem, sem sentir tanto o ritmo. Saberia que sentiria o cansaço pela sequência sem estar jogando há tanto tempo. Feliz demais pela volta e como estou conseguindo ajudar a equipe cada vez mais com ritmo de jogo", avaliou.
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Flamengo vai bem como visitante na Libertadores

Em relação à partida de ida das oitavas de final, Léo Ortiz avaliou o empate do Rubro-Negro com o Cruzeiro como satisfatório. Ao citar a dificuldade de jogar no Mineirão lotado, ele apontou a experiência dos jogadores do elenco em partidas decisivas como visitante como um trunfo importante para o resultado, após sair atrás no placar.
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O Flamengo só perdeu uma vez nos últimos 10 jogos fora de casa na Libertadores. Além disso, na campanha do título de 2025, classificou-se nas oitavas, quartas e semifinal no estádio dos adversários, como lembrou o zagueiro.
"Sempre muito difícil jogar aqui. Ano passado esse grupo provou que sabe lidar com esse tipo de atmosfera. Decidimos todos os jogos fora de casa ano passado: no Beira-Rio, depois La Plata, depois Avellaneda. Pegamos todos os tipos de cenários e situações. Esse grupo está acostumado a essas situações e sabe lidar muito bem", avisou.
"Depois do gol, a gente sabia que tinha que colocar a bola no chão, ir para cima, que a gente tinha qualidade para empatar e até virar”.