Craque Neto fez previsões pessimistas para Flamengo e Palmeiras na Libertadores - Reprodução/Band

Craque Neto fez previsões pessimistas para Flamengo e Palmeiras na LibertadoresReprodução/Band

Publicado 14/08/2026 10:42

não apresentaram um bom futebol nas partidas de ida e se complicaram para a volta. Craque Neto não tem dúvidas de que Flamengo e Palmeiras cairão nas oitavas de final da Libertadores . O ex-jogador acredita que os dois grandes favoritos a conquistar o título

"O Palmeiras, para mim, está fora contra o Cerro Porteño. E o Cruzeiro ganha do Flamengo no Maracanã", disse em comentário na rádio Craque Neto.

O Rubro-Negro empatou em 1 a 1 no Mineirão e decide a vaga em casa contra o Cruzeiro. Já o Palmeiras ficou no 0 a 0 em São Paulo e terá de vencer o Cerro Porteño no Paraguai.



A aposta de Neto para o título da Libertadores

Diante desse cenário previsto, o ex-jogador acredita que o caminho ficará aberto para o Corinthians ser campeão. Ídolo e torcedor do clube paulista, Craque Neto faz a ressalva de que dois jogadores podem ser importantes para a Libertadores.

"O Corinthians vai brigar, sim, vai buscar o título. Mas, para isso, precisa do Yuri Alberto. E se o Memphis voltar, a gente fica muito mais forte", avaliou.

Na Argentina, o Timão segurou o empate em 0 a 0 com o Rosario Central. Agora, precisará de uma vitória simples na Neo Química Arena.