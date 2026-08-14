Neymar em ação pelo Santos contra o Macará, pela Copa Sul-Americana - Raul Baretta/ Santos

Neymar em ação pelo Santos contra o Macará, pela Copa Sul-AmericanaRaul Baretta/ Santos

Publicado 14/08/2026 09:44

confronto de ida contra o Palmeiras, no dia 26 no Nubank Parque, já gera discussão por causa de

O Santos tem dois jogos de Brasileirão e o da volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana antes das quartas da Copa do Brasil. Ainda assim, o, já gera discussão por causa de Neymar

A possível ausência do camisa 10 em mais um jogo decisivo do Peixe deve-se ao gramado sintético. E o próprio jogador não confirmou que estará no clássico.



"Já estão pensando lá? Calma, mas não sei se vou jogar", afirmou Neymar em entrevista à imprensa após a vitória santista por 2 a 1 sobre o Macará (Equador), na Vila Belmiro.

Neymar é um grande crítico do gramado sintético e, desde que retornou ao Brasil, em 2025, só jogou uma vez. Inclusive, nesse jogo do Santos contra o Atlético-MG ele sofreu uma leve torção no tornozelo, mas conseguiu continuar jogando.



A principal questão é em relação ao joelho esquerdo, o mesmo da grave lesão que o deixou fora dos gramados por mais de um ano.



Neymar cobra torcida do Santos



Na mesma entrevista, o camisa 10 também comentou a situação difícil do Peixe no brasileirão, na zona de rebaixamento e com risco de queda. Para o jogador, o apoio do torcedor na Vila Belmiro pode fazer a diferença para fugir do Z-4.



“Joguei aqui anos atrás e aqui sempre foi um alçapão, um calor. Hoje em dia não é assim. Infelizmente, não sentimos mais. Sinto saudade disso. Da mesma forma que o torcedor nos cobra, estou cobrando eles um pouquinho também, mas na boa. Gosto da torcida que incentiva até o final. Acho que isso vai ajudar muito a gente”, pediu.