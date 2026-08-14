Franclim Carvalho na beira do gramado do jogo entre Cienciano e Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho na beira do gramado do jogo entre Cienciano e BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 14/08/2026 00:54 | Atualizado 14/08/2026 00:57

Peru - O Botafogo perdeu para o Cienciano (PER) por 6 a 1 no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, nesta quinta-feira (13), pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, e o técnico Franclim Carvalho admitiu: "É um dia que nos envergonha e que ficará marcado para sempre".

O Alvinegro viveu um pesadelo no primeiro tempo em Cusco, a mais de 3.300 metros de altitude. Só na etapa inicial, o Glorioso viveu o time da casa abrir uma vantagem de 4 a 0 no placar.

"Nós sabemos da diferença e da dificuldade de jogar aqui. Estávamos de sobreaviso. O tipo de jogo do adversário, que é com muita bola na área, com muito cruzamento, nós treinamos sobre isso, falamos sobre isso, mostramos vídeos sobre isso. Tentamos evitar, não conseguimos".

"O adversário acaba por fazer um gol, depois, logo a seguir, faz um gol de bola parada, em que o VAR demora cinco minutos ou seis minutos a analisar. Ainda não vi o lance. E depois faz um terceiro, depois faz um quarto, num grande gol do adversário, tem mérito".

No retorno do intervalo, o Botafogo até conseguiu descontar com Matheus Martins. O Cienciano, porém, fez mais dois e fechou a conta em Cusco. Na reta final, Edenilson anotou o que seria o segundo gol do Alvinegro, mas estava impedido.

"Nós fazemos um gol de bola parada, já no segundo tempo. Diferentes, estávamos diferentes. No primeiro tempo nós sequer chutamos sequer à baliza. Demoramos muito a adaptar-nos às condições. E sofremos aquele quinto gol, em que estamos completamente desposicionados, porque o Ferraresi vai ganhar a primeira bola, depois ninguém ajusta, o adversário veio de posição de impedido e meteu-se em jogo".

"E depois aquele sexto gol, nós estávamos à procura de fazer mais um, fazer o segundo, e o adversário numa saída rápida acabou por fazer o sexto. Não vi o lance do Ed, portanto, não posso falar. Eu sei que foi mais rápida a decisão do que foi no outro gol. Este lance final do Ferraresi para o Edenilson, vocês viram a velocidade da bola, é completamente diferente fazer um passe aqui ou fazer um passe num estádio que não joguemos a esta altitude".

O treinador também explicou por que o time titular teve os laterais Mateo Ponte e Marçal nas vagas de Vitinho e Alex Telles, respectivamente. Ele ainda abordou os posicionamentos de Danilo e Montoro.

"Nós trocamos os laterais única e exclusivamente por causa do tipo de jogo do adversário que era muita bola na área. Relativamente ao Danilo e ao Montoro, com bola eram os jogadores de espaço interior, sem bola, o Montoro fechava à esquerda e o Danilo entre o volante e o segundo zagueiro. Depois, não estou aqui a dar recados a ninguém, nem à torcida, nem para ninguém, mas é um dia difícil para nós, todos os botafoguenses, que nos envergonha, obviamente".

Situação do Botafogo na Sul-Americana



Com o resultado, o Alvinegro fica em uma situação delicadíssima na Sul-Americana. O jogo da volta entre os dois times acontecerá na próxima quinta-feira (20), a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos. O Glorioso precisará vencer por cinco gols de diferença para forçar a decisão por pênaltis. Triunfo por seis ou mais garante o Bota nas quartas.