Memes da derrota do Botafogo para o Cienciano por 6 a 1Reprodução / De Sola
Derrota do Botafogo por 6 a 1 rende memes na web: 'Anotaram a placa?'
Glorioso perdeu para o Cienciano, do Peru, por 6 a 1 e ficou em situação delicadíssima nas oitavas de final da Sul-Americana de 2026
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Glorioso sofreu uma derrota histórica para o Cienciano, do Peru; os quatro primeiro gols do time da casa saíram ainda na etapa inicial
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Zagueiro também lamentou os gols sofridos em cruzamentos e mostrou que acredita na virada para o jogo da volta contra o Cienciano
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Alvinegro viu o time peruano abrir 4 a 0 de vantagem no primeiro tempo; o jogo da volta entre acontecerá na próxima quinta-feira (20)
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Em publicação no Instagram, Kauã Branco, de 20 anos, agradeceu ao Glorioso e relembrou títulos conquistados durante a passagem
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