Memes da derrota do Botafogo para o Cienciano por 6 a 1 - Reprodução / De Sola

Memes da derrota do Botafogo para o Cienciano por 6 a 1Reprodução / De Sola

Publicado 13/08/2026 23:56 | Atualizado 14/08/2026 01:10

Peru - O Botafogo perdeu para o Cienciano por 6 a 1 em Cusco, a mais de 3.300 metros de altitude, na noite desta quinta-feira (13), pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. O resultado rendeu memes na web. Confira abaixo:

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Com o resultado, o Alvinegro fica em uma situação delicadíssima na Sul-Americana. O jogo da volta entre os dois times acontecerá na próxima quinta-feira (20), a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos. O Glorioso precisará vencer por cinco gols de diferença para forçar a decisão por pênaltis. Triunfo por seis ou mais garante o Bota nas quartas.