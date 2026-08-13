Igor Júlio em ação durante jogo do Brighton, na Premier League - Glyn Kirk / AFP

Igor Júlio em ação durante jogo do Brighton, na Premier LeagueGlyn Kirk / AFP

Publicado 13/08/2026 15:32





Anteriormente, o defensor esteve na mira do Glorioso e do Cruzeiro. Com o clube carioca, as tratativas não avançaram, já que o Brighton queria apenas vendê-lo. O Cabuloso, porém, chegou a oficializar uma oferta pelo atleta, mas a equipe inglesa pediu cerca de 6 milhões de euros (quase R$ 35 milhões, na cotação da época), valor acima do oferecido pela Raposa, e a negociação fracassou. Antigo alvo do Botafogo , Igor Júlio teve seu futuro facilitado para uma possível saída do Brighton. O clube inglês mudou sua postura em relação ao zagueiro de 28 anos e agora abre portas para um possível empréstimo, já que não recebeu nenhuma proposta considerada vantajosa pela venda. A informação é da 'ESPN'.Anteriormente, o defensor esteve na mira do Glorioso e do Cruzeiro. Com o clube carioca, as tratativas não avançaram, já que o Brighton queria apenas vendê-lo. O Cabuloso, porém, chegou a oficializar uma oferta pelo atleta, mas a equipe inglesa pediu cerca de 6 milhões de euros (quase R$ 35 milhões, na cotação da época), valor acima do oferecido pela Raposa, e a negociação fracassou.





No momento, Igor Júlio conversa com um clube alemão, mas, caso o empréstimo não avance, há possibilidade de que o zagueiro volte a negociar com brasileiros que já demonstraram interesse.

Leia mais: Marçal escapa de gancho do STJD por expulsão contra o Fluminense No momento, Igor Júlio conversa com um clube alemão, mas, caso o empréstimo não avance, há possibilidade de que o zagueiro volte a negociar com brasileiros que já demonstraram interesse.

O defensor foi revelado pelo Red Bull Salzburg e também teve passagem pela Fiorentina antes de chegar ao Brighton. Recentemente, voltou de empréstimo após atuar pelo West Ham. Sem grandes oportunidades na temporada passada, esteve em campo em apenas cinco jogos.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Theo Faria