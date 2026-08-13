Franclim Carvalho em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

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Theo Faria
O Botafogo tem o ótimo desempenho como visitante nesta edição da Copa Sul-Americana como um trunfo para encarar o Cienciano, do Peru, nesta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no jogo de ida das oitavas de final. Até aqui, o Glorioso venceu todas as partidas que disputou fora de casa no torneio continental.
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Longe do Rio de Janeiro, na fase de grupos, o Alvinegro superou o Racing, da Argentina, por 3 a 2. Depois, o Independiente Petrolero, da Bolívia, por 3 a 0, e o Caracas, da Venezuela, por 3 a 1.

Agora, o desafio do elenco comandado por Franclim Carvalho será um pouco maior, já que o duelo com o time peruano acontecerá em Cusco, a 3.400 metros acima do nível do mar.
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O Botafogo espera conquistar mais um resultado positivo para ganhar tranquilidade e decidir a vaga ao lado da torcida, no Nilton Santos. O confronto de volta será na quinta-feira (20), no mesmo horário. Em caso de empate no placar agregado, a classificação será definida nos pênaltis.