A Napoli, da Itália, foi uma das equipes estrangeiras a homenagear o GloriosoReprodução / X
Clubes, ligas e rivais: Botafogo recebe os parabéns pelos 122 anos
Glorioso comemora seu aniversário nesta quarta-feira (12) e, durante o dia, foi cumprimentado por times e competições mundo afora
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Na avaliação do empresário, deverá ser 'apenas uma questão de tempo' para que ele seja restabelecido como dono da SAF do Alvinegro
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