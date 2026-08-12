A Napoli, da Itália, foi uma das equipes estrangeiras a homenagear o Glorioso - Reprodução / X

A Napoli, da Itália, foi uma das equipes estrangeiras a homenagear o GloriosoReprodução / X

Publicado 12/08/2026 17:55

Veja as mensagens: Rio - O Botafogo foi amplamente cumprimentado pelo mundo do futebol após completar 122 anos de história nesta quarta-feira (12). Rivais brasileiros, times de todo o país e ligas europeias parabenizaram o Alvinegro nas redes sociais por mais um aniversário.

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Entre os brasileiros, o Flamengo foi um dos que saudaram o Glorioso. "O Clube de Regatas do Flamengo parabeniza o Botafogo pelo aniversário de 122 anos de história no futebol. SRN!", publicou o rival. O Cruzeiro também fez seu cumprimento: "Parabéns pelos 122 anos de história, Botafogo!".

Na Europa, as homenagens foram ainda mais carinhosas. O Olympique de Marseille, da França, postou uma arte com Jairzinho, Luiz Henrique, Paulo César Caju e Dória, ex-jogadores dos dois clubes, com a mensagem: "Craques gloriosos, histórias compartilhadas e uma amizade que atravessa gerações. Parabéns pelos 122 anos, Botafogo".

A Napoli, da Itália, relembrou Allan, Alemão e Leandro Guerreiro, atletas com passagens pelos dois times, e escreveu: "Feliz aniversário, Botafogo! De Napoli mandamos um abraço e felicitações pelos 122 anos de uma história gloriosa!".

Perfis de ligas europeias também parabenizaram o Glorioso. A Ligue 1 ilustrou Marçal, Danilo, Jeffinho, Rafael, Luiz Henrique, Adryelson, Jairzinho, Paulo César Caju, Lucas Perri e Eduardo, atletas e ex-atletas do Botafogo que passaram pelo futebol francês. "É tempo de Botafogo! 122 anos do Glorioso. Parabéns, Fogão!", escreveu o perfil na legenda.

Por fim, a Série A, da Itália, relembrou destaques como Seedorf, Allan, Amarildo e Alemão, que jogaram no país e defenderam o Glorioso, e deixou a dedicatória: "Parabéns pelos 122 anos de tradição e conquistas, Botafogo!".

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza