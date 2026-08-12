Jogadores do Botafogo em ação durante treino no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Jogadores do Botafogo em ação durante treino no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 12/08/2026 15:39 | Atualizado 12/08/2026 15:44





“Parabéns, Fogão. Obrigado por tudo. Feliz por fazer parte dessa história”, disse Vitinho. Os jogadores do Botafogo parabenizaram o clube nesta quarta-feira (12) pelo aniversário de 122 anos. Em vídeo publicado nas redes sociais, vários atletas enviaram uma mensagem de carinho ao Glorioso antes do início das atividades no CT Lonier.“Parabéns, Fogão. Obrigado por tudo. Feliz por fazer parte dessa história”, disse Vitinho.

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“Parabéns. Você representa muito para o nosso Brasil”, declarou Marçal.



No dia 12 de agosto, comemora-se a fundação do Botafogo Football Club, criado em 1904. Já o Club de Regatas Botafogo foi fundado em 1º de julho de 1894. “Parabéns. Você representa muito para o nosso Brasil”, declarou Marçal.No dia 12 de agosto, comemora-se a fundação do Botafogo Football Club, criado em 1904. Já o Club de Regatas Botafogo foi fundado em 1º de julho de 1894.

Foco na Copa Sul-Americana

O Botafogo se prepara para encarar o Cienciano, do Peru, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O duelo será nesta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), em Cusco, a 3.400 metros acima do nível do mar. A volta acontecerá no dia 20, no mesmo horário, no Nilton Santos.

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