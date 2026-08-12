Rafael, ex-lateral do Botafogo, ao lado de John Textor - Jéssica Maldonado / ge

Rafael, ex-lateral do Botafogo, ao lado de John TextorJéssica Maldonado / ge

Publicado 12/08/2026 15:45 | Atualizado 12/08/2026 18:17





"O Botafogo passou por momentos turbulentos, né? Com o Textor. O Textor foi um cara que eu sou agradecido por tudo que ele fez. Ele foi um cara que botou de novo o Botafogo, os botafoguenses, que eu me incluo, a acreditar, a gritar, a título. Então, assim, essa página eu nunca vou esquecer." Rio - O ex-lateral Rafael comentou sua relação com John Textor durante a passagem pelo Botafogo e fez críticas ao empresário norte-americano. Em entrevista ao "Toca e Sai Podcast", reconheceu a importância do investidor na reconstrução do clube, mas considerou encerrado seu ciclo à frente do Alvinegro."O Botafogo passou por momentos turbulentos, né? Com o Textor. O Textor foi um cara que eu sou agradecido por tudo que ele fez. Ele foi um cara que botou de novo o Botafogo, os botafoguenses, que eu me incluo, a acreditar, a gritar, a título. Então, assim, essa página eu nunca vou esquecer."

"Só que já deu. Já deu porque ele já era um cara, assim, bem fanfarrão, fanfarrão no modo de dizer. Tipo, que mentia, 171, sabe? Gostava de contar a história, e eu acho que depois que ele ganhou o título piorou", completou.

O ex-jogador, que atuou pela equipe entre 2021 e 2024, conquistou Série B, Libertadores e Brasileirão. Apesar da boa relação pessoal com o empresário, afirmou que não gostaria de vê-lo novamente no comando do clube.

"Ele vive num mundo fantástico de Bob, fantástico de Textor. E aí já deu, para mim já deu. Eu como torcedor estou falando aqui, não estou falando nada sobre o que conheci dele conversando. Foi uma pessoa, assim, muito grata, uma pessoa muito simpática, mas dentro do Botafogo, do meu time, eu não quero nunca mais ver, sinceramente. Porque eu quero ver o Botafogo bem. Eu gosto muito mais do Botafogo do que do Textor, entendeu?", declarou.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato