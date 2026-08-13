Rio — O Botafogo encara o Cienciano, do Peru, nesta quinta-feira (13), às 21h30, estádio Garcilaso de la Vega, em Cusco, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O time de Franclim Carvalho precisará superar o desafio de jogar a 3,4 mil metros de altitude para voltar ao Rio com um bom resultado.
Onde assistir
O jogo terá transmissão exclusiva da Paramount+ (streaming).
Como chega o Glorioso
A equipe chega ao confronto após uma campanha de cinco vitórias e um empate na fase de grupos. A tendência é que Franclim escale o que tem de melhor para o duelo. Ele terá o retorno de Huguinho, que estava suspenso na última partida do Brasileirão.
Portanto, a provável escalação é: Warleson, Alex Telles, Ferraresi, Justino, Vitinho; Huguinho, Medina, Danilo; Montoro, Matheus Martins e Arthur Cabral.
O Cienciano acumula uma vitória e três derrotas em quatro jogos na atual edição do Campeonato Peruano. A equipe comandada por Horacio Melgarejo também deve ir à campo para o decisivo confronto com força máxima, incluindo o atacante Garcés, vice-artilheiro da Copa Sul-Americana, com quatro gols.
O time peruano deve ser escalado com: Espinoza; Cabello, Becerra, Amondarain, Martinich; Barreto, Caparó e Hohberg; Souza, Bandirera e Succar.
Arbitragem
Árbitro: Augusto Aragón (EQU) Assistentes: Christian Lescano (EQU) e Mauricio Lozada (EQU) VAR: Franklin Congo (EQU)
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