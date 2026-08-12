Franclim Carvalho é o técnico do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho é o técnico do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 12/08/2026 18:00 | Atualizado 12/08/2026 18:28

Rio - O Botafogo divulgou, nesta quarta-feira (12), a lista de jogadores que estão relacionados para a viagem casada que a delegação fará para os jogos contra Cienciano (PER), pela Sul-Americana, e Vitória, pelo Brasileirão.

Júnior Santos se recuperou de uma lesão no pé direito e embarcou com o grupo. O atacante não disputa uma partida desde o dia 14 de maio, quando o Glorioso perdeu para a Chapecoense por 2 a 0.

Santi Rodríguez, que não foi relacionado para o clássico com o Fluminense, no último sábado (8), volta a aparecer na lista. Já Huguinho precisou cumprir suspensão automática naquela partida e volta a ficar à disposição de Franclim Carvalho.

Jordan Barrera, por sua vez, se machucou no clássico com o Fluminense, e também é desfalque.

Veja a lista

GOLEIROS: Cleber Lucas, Gabriel Batista e Warleson;

DEFENSORES: Alex Telles, Ferraresi, Justino, Lucas Monzón, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho;

MEIO-CAMPISTAS: Cristian Medina, Danilo, Domingos Andrade, Edenilson, Huguinho, Montoro e Santi Rodríguez;

ATACANTES: Arthur Cabral, Danilo Pereira, Júnior Santos, Kadir, Kauan Toledo, Lucas Villalba e Matheus Martins.

Atletas relacionados para a viagem dos jogos contra Cienciano e Vitória. #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/gmRhRFPmgZ — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 12, 2026

Agenda do Botafogo

A equipe de Franclim Carvalho vai enfrentar o Cienciano (PER) na quinta-feira (13), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, que fica a mais de 3.300 metros acima do nível do mar. A partida é válida pelo jogo de da ida Sul-Americana.

Posteriormente, no domingo (16), o Glorioso encara o Vitória no Barradão, a partir das 18h30, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.