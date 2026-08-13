Marçal em treino no BotafogoVítor Silva / Botafogo

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Pedro Logato
Rio - O lateral-esquerdo Marçal, de 37 anos, escapou de um gancho do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O veterano foi absolvido por sua expulsão contra o Fluminense e poderá encarar o Athletico-PR, no Nilton Santos, no próximo dia 24. 
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Ele foi julgado pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD. Marçal foi denunciado sido denunciado no Art. 258, § 2º inciso II do CBJD (conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, desrespeitando membros da arbitragem), que previa suspensão de dois a seis jogos.
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O veterano foi expulso no banco de reservas do clássico do último sábado (1º) por reclamar da arbitragem, nos acréscimos. Na súmula, o árbitro Bruno Arleu de Araújo afirmou que mostrou o segundo cartão amarelo porque Marçal, de "forma agressiva", gritou: "Tinha que dar amarelo lá, não é pra mim não".
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Apesar da absolvição, Marçal terá que cumprir suspensão automática na partida contra o Vitória no próximo domingo (16), em Salvador, pelo Brasileiro. Ele estará à disposição de Franclim Carvalho no jogo seguinte contra o Furacão.