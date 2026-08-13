Marçal em treino no BotafogoVítor Silva / Botafogo
Marçal escapa de gancho do STJD por expulsão contra o Fluminense
Veterano, de 37 anos, terá que cumprir suspensão automática neste domingo (16) contra o Vitória, mas volta diante do Athletico-PR
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Veterano, de 37 anos, terá que cumprir suspensão automática neste domingo (16) contra o Vitória, mas volta diante do Athletico-PR
Retrospecto fora de casa é trunfo do Botafogo na Sul-Americana
Glorioso espera manter o aproveitamento como visitante diante do Cienciano, na altitude do Peru, no jogo de ida das oitavas de final
Cienciano x Botafogo: onde assistir, escalações, arbitragem
Time de Franclim Carvalho tem dura missão de encarar adversário peruano a cerca de 3,4 mil metros de altitude pela Copa Sul-Americana
Botafogo luta contra altitude para vencer o Cienciano na Sul-Americana
Com jogo de ida das oitavas de final em Cusco, no Peru, Glorioso tem retrospecto negativo atuando acima dos 2.500 metros por competições continentais
STJD denuncia Marçal após expulsão em Botafogo x Fluminense
Lateral-esquerdo recebeu o cartão vermelho nos acréscimos do clássico do último sábado (8) e pode pegar de uma a seis partidas de suspensão
Botafogo divulga relacionados para a viagem dos dois próximos jogos
A equipe do técnico Franclim Carvalho vai enfrentar o Cienciano (PER), pela Sul-Americana, e o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro
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