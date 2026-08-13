Jogadores do Botafogo posam para a foto antes da partida contra o Cienciano - Jose Angulo / AFP

Jogadores do Botafogo posam para a foto antes da partida contra o CiencianoJose Angulo / AFP

Publicado 13/08/2026 23:30



Peru - O Botafogo viveu uma noite humilhante na Sul-Americana. Nesta quinta-feira (13), o Glorioso perdeu para o Cienciano (PER) por 6 a 1 no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, na altitude de Cusco, pelo jogo de ida das oitavas da competição. A equipe de Franclim Carvalho viu o time peruano anotar quatro gols só no primeiro tempo. Matheus Martins descontou no retorno do intervalo em cobrança de falta, mas os donos da casa ainda fizeram mais dois. Na reta final, Edenilson chegou a fazer o que seria o segundo do Bota, mas o auxiliar pegou o impedimento.

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Com o resultado, o Alvinegro fica em uma situação delicadíssima na Sul-Americana. O jogo da volta entre os dois times acontecerá na próxima quinta-feira (20), a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos. O Glorioso precisará vencer por cinco gols de diferença para forçar a decisão por pênaltis. Triunfo por seis ou mais garante o Bota nas quartas.

Agora, o Alvinegro junta os cacos e volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. Glorioso vai enfrentar o Vitória no domingo (16), a partir das 18h30, no Barradão.

O jogo

O Botafogo viveu um pesadelo no primeiro tempo no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, a mais de 3.300 metros altitude. O Glorioso até tentou competir no início, mas viu o Cienciano se impor e anotar quatro gols na etapa inicial.

O primeiro veio aos 18 minutos. Hohberg recebeu a bola pelo lado direito, teve espaço para avançar e fez o cruzamento para Succar completar de cabeça e abrir o placar em Cusco.

Já o segundo veio aos 20 e teve polêmica. A bola foi levantada na área, Amondarain mandou de cabeça para o meio, e Bandiera completou para o fundo da rede. Os jogadores do Botafogo reclamaram de um toque no braço Bandiera, e o VAR demorou muito na revisão. O árbitro foi chamado ao monitor e tomou a decisão de dar o gol.

Aos 30 minutos, o Cienciano aproveitou a falha de Warleson para fazer o terceiro gol. Após cruzamento, o goleiro não conseguiu segurar a bola. Succar estava ligado para ficar com o rebote e chutar para ampliar a vantagem.

O quarto gol foi uma pintura. Depois de cobrança de escanteio curto, a bola chegou até Martinich. Ele estava longe do gol, mas a marcação não apertou. Ele experimentou de longe e mandou na gaveta.

O Cienciano ainda pressionou em busca de mais no primeiro tempo, mas o Botafogo conseguiu segurar a ofensiva do time peruano para não ir para o intervalo com uma desvantagem ainda maior.

Na etapa complementar, o Alvinegro voltou com outra postura e conseguiu descontar com Matheus Martins em cobrança de falta aos quatro minutos. O Botafogo até conseguiu competir mais em relação à etapa inicial e chegou perto de fazer o segundo com um chute de Arthur Cabral.

A equipe de Franclim, porém, deixou um buraco na defesa aos 17 minutos, e o Cienciano não desperdiçou. Hohberg acionou Bandiera, que finalizou na saída de Warleson para anotar o quinto do time peruano.

O Cienciano voltou a crescer na partida e anotou o sexto gol. Aos 33 minutos, Souza fez o cruzamento na medida para Succar mandar a bola para o fundo da rede.

Na reta final, Edenilson chegou a fazer o que seria o segundo gol do Botafogo na partida, mas ele estava em posição de impedimento.