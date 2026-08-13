Kauã Branco é o novo reforço do Al Nasr, dos emirados árabesReprodução / Instagram
"Há dois anos eu chegava ao Botafogo carregando um sonho. No dia 18 de julho de 2024, começava uma história que mudou a minha vida. Vestir essa camisa nunca foi fácil. Foram desafios, pressão, saudades da família, mas também um privilégio imenso. Defender um clube tão grande e tão histórico é uma honra que levarei para sempre comigo. A paixão de vestir essa camisa não tem limites. Nesse caminho, vivi momentos inesquecíveis. Disputei a Copinha. Fui campeão da Copa OPG e da Dallas Cup, representando o Botafogo no exterior", disse Kauã Branco.
O defensor chega ao clube árabe com contrato de três anos. O Botafogo liberou o defensor, que estava no sub-20, gratuitamente e manteve percentual dos direitos econômicos, visando uma venda futura.
O zagueiro passou a maior parte do seu período no clube atuando nas categorias de base. Pelo sub-20, foram 37 jogos e quatro gols. Em 2025, fez sua estreia no profissional, contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca. Ao todo, foram dois jogos naquela edição do estadual.
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