Kauã Branco é o novo reforço do Al Nasr, dos emirados árabes - Reprodução / Instagram

Kauã Branco é o novo reforço do Al Nasr, dos emirados árabesReprodução / Instagram

Publicado 13/08/2026 19:45





"Há dois anos eu chegava ao Botafogo carregando um sonho. No dia 18 de julho de 2024, começava uma história que mudou a minha vida. Vestir essa camisa nunca foi fácil. Foram desafios, pressão, saudades da família, mas também um privilégio imenso. Defender um clube tão grande e tão histórico é uma honra que levarei para sempre comigo. A paixão de vestir essa camisa não tem limites. Nesse caminho, vivi momentos inesquecíveis. Disputei a Copinha. Fui campeão da Copa OPG e da Dallas Cup, representando o Botafogo no exterior", disse Kauã Branco. Reforço do Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, Kauã Branco se despediu do Botafogo . Por meio do Instagram, o zagueiro de 20 anos agradeceu ao Glorioso e relembrou momentos de sua passagem pelo clube."Há dois anos eu chegava ao Botafogo carregando um sonho. No dia 18 de julho de 2024, começava uma história que mudou a minha vida. Vestir essa camisa nunca foi fácil. Foram desafios, pressão, saudades da família, mas também um privilégio imenso. Defender um clube tão grande e tão histórico é uma honra que levarei para sempre comigo. A paixão de vestir essa camisa não tem limites. Nesse caminho, vivi momentos inesquecíveis. Disputei a Copinha. Fui campeão da Copa OPG e da Dallas Cup, representando o Botafogo no exterior", disse Kauã Branco.

"Tive a oportunidade de estrear no time profissional pelo Campeonato Carioca, conquistei a Taça Rio, o Campeonato Carioca Sub-20 e representei o clube no Campeonato Brasileiro da categoria. Hoje encerro esse ciclo com o coração cheio de gratidão. Obrigado a todos que fizeram parte dessa caminhada e ao Botafogo por abrir portas que levarei para o resto da minha vida. Obrigado, Botafogo", completou.

Leia mais: Clube inglês muda postura e facilita saída de alvo do Botafogo



O defensor chega ao clube árabe com contrato de três anos. O Botafogo liberou o defensor, que estava no sub-20, gratuitamente e manteve percentual dos direitos econômicos, visando uma venda futura.



O zagueiro passou a maior parte do seu período no clube atuando nas categorias de base. Pelo sub-20, foram 37 jogos e quatro gols. Em 2025, fez sua estreia no profissional, contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca. Ao todo, foram dois jogos naquela edição do estadual. O defensor chega ao clube árabe com contrato de três anos. O Botafogo liberou o defensor, que estava no sub-20, gratuitamente e manteve percentual dos direitos econômicos, visando uma venda futura.O zagueiro passou a maior parte do seu período no clube atuando nas categorias de base. Pelo sub-20, foram 37 jogos e quatro gols. Em 2025, fez sua estreia no profissional, contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca. Ao todo, foram dois jogos naquela edição do estadual.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de João Alexandre Borges.