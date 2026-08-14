Ferraresi em ação no jogo entre Cienciano e BotafogoJose Angulo / AFP
Ferraresi pede desculpa à torcida do Botafogo após derrota de goleada
Zagueiro também lamentou os gols sofridos em cruzamentos e mostrou que acredita na virada para o jogo da volta contra o Cienciano
Ferraresi pede desculpa à torcida do Botafogo após derrota de goleada
Zagueiro também lamentou os gols sofridos em cruzamentos e mostrou que acredita na virada para o jogo da volta contra o Cienciano
Derrota do Botafogo por 6 a 1 rende memes na web: 'Anotaram a placa?'
Glorioso perdeu para o Cienciano, do Peru, por 6 a 1 e ficou em situação delicadíssima nas oitavas de final da Sul-Americana de 2026
Botafogo leva seis gols, perde para o Cienciano e é humilhado na Sula
Alvinegro viu o time peruano abrir 4 a 0 de vantagem no primeiro tempo; o jogo da volta entre acontecerá na próxima quinta-feira (20)
Após acerto com clube árabe, jogador se despede do Botafogo
Em publicação no Instagram, Kauã Branco, de 20 anos, agradeceu ao Glorioso e relembrou títulos conquistados durante a passagem
Clube inglês muda postura e facilita saída de alvo do Botafogo
Zagueiro de 28 anos não recebeu propostas consideradas vantajosas e agora pode deixar o Brighton por empréstimo; entenda
Marçal escapa de gancho do STJD por expulsão contra o Fluminense
Veterano, de 37 anos, terá que cumprir suspensão automática neste domingo (16) contra o Vitória, mas volta diante do Athletico-PR
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.