Ferraresi em ação no jogo entre Cienciano e Botafogo - Jose Angulo / AFP

Ferraresi em ação no jogo entre Cienciano e BotafogoJose Angulo / AFP

Publicado 14/08/2026 00:17

Peru - Ferraresi deixou o campo irritado após a derrota do Botafogo por 6 a 1 para o Cienciano na noite desta quinta-feira (13), em Cusco, pelo jogo de ida das oitavas da Sul-Americana. Na entrevista ele pediu desculpa aos torcedores e mostrou que confia na virada para o jogo da volta.

"Toda a semana (nos treinamentos) avisamos: 'cruzamento, cruzamento'. A gente chega e fazem gol de cruzamento. Tudo culpa nossa. Precisamos melhorar e muito".

"Sim (é reversível), o jogo está com cinco gols (de diferença). Eles fizeram seis aqui, é muito difícil, todo mundo sabe, mas daremos o nosso melhor para dar a volta com nossa gente. É pedir desculpa ao nosso torcedor".

Com o resultado, o Alvinegro fica em uma situação delicadíssima na Sul-Americana. O jogo da volta entre os dois times acontecerá na próxima quinta-feira (20), a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos.

O Glorioso precisará vencer por cinco gols de diferença para forçar a decisão por pênaltis. Triunfo por seis ou mais garante o Bota nas quartas.