Prichard Colón, à direita, na luta contra Terrel Williams, que o deixou em estado vegetativo por golpes na nuca - Patrick Smith / Getty Images via AFP

Prichard Colón, à direita, na luta contra Terrel Williams, que o deixou em estado vegetativo por golpes na nucaPatrick Smith / Getty Images via AFP

Publicado 14/08/2026 08:19





"Agora ele está em um mundo melhor. Fiz tudo o que foi possível para realizar o desejo dele, o sonho dele de trazê-lo de férias a Porto Rico como ele tanto desejava, mas não foi possível. Obrigado por tantos anos de amor e orações", escreveu.



LEIA MAIS: Goleiro Hugo Souza sofre ofensas racistas em jogo na Argentina ex-boxeador porto-riquenho Prichard Colón, que estava em estado vegetativo há 11 anos devido a golpes ilegais sofridos na nuca em uma luta de outubro de 2015, morreu nesta quinta-feira (13), aos 33 anos. A informação foi anunciada pelo pai do atleta nas redes sociais."Agora ele está em um mundo melhor. Fiz tudo o que foi possível para realizar o desejo dele, o sonho dele de trazê-lo de férias a Porto Rico como ele tanto desejava, mas não foi possível. Obrigado por tantos anos de amor e orações", escreveu.





O lutador encarou Terrel Williams em um evento realizado na Virginia, Estados Unidos. Durante o combate, o porto-riquenho recebeu golpes ilegais na parte de trás da cabeça e depois, apresentou tontura e náuseas - o combate foi interrompido e ele teve que ser levado ao hospital.



LEIA MAIS: Brasileiro e fundador da Amazon podem virar sócios do Liverpool O caso aconteceu quando Prichard tinha apenas 23 anos de idade. Na época, ele era considerado uma das promessas do esporte, com um cartel de 16 vitórias, 13 delas por nocaute, e nenhuma derrota.O lutador encarou Terrel Williams em um evento realizado na Virginia, Estados Unidos. Durante o combate, o porto-riquenho recebeu golpes ilegais na parte de trás da cabeça e depois, apresentou tontura e náuseas - o combate foi interrompido e ele teve que ser levado ao hospital.

Os exames detectaram um hematoma subdural, ou seja, um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. Apesar de ter passado por uma cirurgia para reduzir a pressão intracraniana, as sequelas permaneceram: ele ficou em coma por mais de sete meses e permaneceu em estado vegetativo após acordar.



Oponente de Prichard na fatídica noite, Williams não recebeu uma suspensão ou punição prolongada devido ao caso. O boxeador realizou mais quatro lutas após a fatídica noite, a última delas em 2019. Os pais do porto-riquenho buscaram reparações na Justiça, mas ainda não houve um veredito no processo.