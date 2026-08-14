Prichard Colón, à direita, na luta contra Terrel Williams, que o deixou em estado vegetativo por golpes na nucaPatrick Smith / Getty Images via AFP
"Agora ele está em um mundo melhor. Fiz tudo o que foi possível para realizar o desejo dele, o sonho dele de trazê-lo de férias a Porto Rico como ele tanto desejava, mas não foi possível. Obrigado por tantos anos de amor e orações", escreveu.
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O lutador encarou Terrel Williams em um evento realizado na Virginia, Estados Unidos. Durante o combate, o porto-riquenho recebeu golpes ilegais na parte de trás da cabeça e depois, apresentou tontura e náuseas - o combate foi interrompido e ele teve que ser levado ao hospital.
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Oponente de Prichard na fatídica noite, Williams não recebeu uma suspensão ou punição prolongada devido ao caso. O boxeador realizou mais quatro lutas após a fatídica noite, a última delas em 2019. Os pais do porto-riquenho buscaram reparações na Justiça, mas ainda não houve um veredito no processo.
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