Hugo Souza, em jogo contra o Rosario Central - Rodrigo Coca / Corinthians

Hugo Souza, em jogo contra o Rosario CentralRodrigo Coca / Corinthians

Publicado 14/08/2026 07:42 | Atualizado 14/08/2026 07:47





O árbitro Andrés Matonte chegou a ativar o protocolo antirracismo aos 21 minutos do segundo tempo, mas não paralisou o jogo. Di María, o grande astro do clube argentino, pediu para os torcedores pararem os xingamentos.



LEIA MAIS: Reviravolta? Corinthians avalia retorno de Memphis Depay O goleiro Hugo Souza, do Corinthians , foi alvo de ofensas racistas de torcedores do Rosario Central no jogo entre as equipes nesta quinta-feira (13), no estádio Gigante de Arroyito, na Argentina, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida terminou empatada em 0 a 0.O árbitro Andrés Matonte chegou a ativar o protocolo antirracismo aos 21 minutos do segundo tempo, mas não paralisou o jogo. Di María, o grande astro do clube argentino, pediu para os torcedores pararem os xingamentos.

Hugo Souza se manifestou em entrevista após o jogo. "Infelizmente toda vez que a gente vem aqui é assim, o jogo todo, parece uma coisa comum, que não pode ser. É o jogo todo chamando de macaco, mono, negro de m***. Isso é uma coisa que acontece frequentemente aqui. Minha única atitude que posso fazer é comunicar o juiz, porque infelizmente é algo que acontece com frequência aqui."



O Corinthians também se pronunciou em nota nas redes sociais repudiando o episódio. "O Clube cobrará uma investigação que resulte na identificação e punições apropriadas aos torcedores que cometeram tais atos. É revoltante estarmos, mais uma vez, presenciando cenas como esta que não representam o que é o futebol", afirmou a equipe.