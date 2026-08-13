Memphis Depay pode voltar ao CorinthiansAFP

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Pedro Logato
Rio - O Corinthians anunciou na última terça-feira (11) a saída do atacante Memphis Depay, de 32 anos, devido a "questões financeiras". Porém, de acordo com informações do portal "UOL", a situação pode ter uma reviravolta.
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O presidente Osmar Stabile estaria inclinado a abrir negociações com o staff do holandês. O motivo seria a pressão pela decisão tomada e também pela dívida que o Corinthians tem com Depay.
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O entendimento seria que é melhor que Depay continue podendo ajudar o Corinthians dentro de campo e exista uma negociação em relação as dívidas que o holandês entre na Justiça cobrando os seus direitos.
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A última proposta do Alvinegro deverá ser que Depay aceite um "desconto" de  R$ 30 milhões e um novo contrato de dois anos. O holandês chegou ao Corinthians em setembro de 2024 e rapidamente se tornou personagem marcante na história do Timão. Ele entrou em campo em 79 jogos e anotou 20 gols pelo clube paulista.