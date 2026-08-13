Memphis Depay pode voltar ao CorinthiansAFP
Reviravolta? Corinthians avalia retorno de Memphis Depay
Jogador, de 32 anos, ficou quase dois anos no clube paulista, sendo campeão da Copa do Brasil, do Paulista e da Supercopa Rei
Reviravolta? Corinthians avalia retorno de Memphis Depay
Jogador, de 32 anos, ficou quase dois anos no clube paulista, sendo campeão da Copa do Brasil, do Paulista e da Supercopa Rei
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