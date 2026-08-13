Felipe Melo durante participação no programa 'Seleção SporTV' - Reprodução / SporTV

Felipe Melo durante participação no programa 'Seleção SporTV'Reprodução / SporTV

Publicado 13/08/2026 17:16

Ex-jogador e agora comentarista, Felipe Melo analisou a demissão de Luis Zubeldía no Fluminense , nesta quinta-feira (13). Ele mostrou estar de acordo com a saída do técnico argentino e o criticou, principalmente pela pouca utilização de jovens da base no time principal.

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“Penso que foi tarde (a demissão). Na minha casa, era chamado de inimigo da base. Foi assim no São Paulo, estava sendo assim no Fluminense. Creio que começou a despencar para um outro lado quando deram autonomia para um treinador simplesmente virar as costas para a base”, iniciou o antigo zagueiro, durante participação no programa ‘Seleção SporTV’.



“Uma base rica em todos os sentidos, um clube que tem no DNA revelar grandes atletas. E acaba pagando muito por isso. Nos últimos tempos, ele também vinha pagando pela língua, falando besteira da base, que não tem craque, jogador que possa ser titular”, prosseguiu. “Penso que foi tarde (a demissão). Na minha casa, era chamado de inimigo da base. Foi assim no São Paulo, estava sendo assim no Fluminense. Creio que começou a despencar para um outro lado quando deram autonomia para um treinador simplesmente virar as costas para a base”, iniciou o antigo zagueiro, durante participação no programa ‘Seleção SporTV’.“Uma base rica em todos os sentidos, um clube que tem no DNA revelar grandes atletas. E acaba pagando muito por isso. Nos últimos tempos, ele também vinha pagando pela língua, falando besteira da base, que não tem craque, jogador que possa ser titular”, prosseguiu.

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Felipe Melo também lembrou da quantidade de estrangeiros no elenco do Fluminense: “Não fala português, mas gosta de trazer quem fala o idioma dele. Quantos gringos têm no clube? Muitos são bons, mas confesso que alguns não deveriam vestir a camisa tricolor”. Felipe Melo também lembrou da quantidade de estrangeiros no elenco do Fluminense: “Não fala português, mas gosta de trazer quem fala o idioma dele. Quantos gringos têm no clube? Muitos são bons, mas confesso que alguns não deveriam vestir a camisa tricolor”.

A passagem de Luis Zubeldía

O técnico estava à frente do Fluminense desde setembro de 2025. Ele fez história ao conseguir igualar o recorde de vitórias do clube em casa (16), de 1942. No entanto, a sequência atual de oito jogos sem ganhar, além das atuações ruins e da eliminação na Copa do Brasil, pesaram para a saída.

Luis Zubeldía comandou o Tricolor em 61 partidas, com 30 vitórias, 18 empates e 13 derrotas.