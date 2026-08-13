Felipe Melo durante participação no programa 'Seleção SporTV'Reprodução / SporTV

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Theo Faria
Ex-jogador e agora comentarista, Felipe Melo analisou a demissão de Luis Zubeldía no Fluminense, nesta quinta-feira (13). Ele mostrou estar de acordo com a saída do técnico argentino e o criticou, principalmente pela pouca utilização de jovens da base no time principal.
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“Penso que foi tarde (a demissão). Na minha casa, era chamado de inimigo da base. Foi assim no São Paulo, estava sendo assim no Fluminense. Creio que começou a despencar para um outro lado quando deram autonomia para um treinador simplesmente virar as costas para a base”, iniciou o antigo zagueiro, durante participação no programa ‘Seleção SporTV’.

“Uma base rica em todos os sentidos, um clube que tem no DNA revelar grandes atletas. E acaba pagando muito por isso. Nos últimos tempos, ele também vinha pagando pela língua, falando besteira da base, que não tem craque, jogador que possa ser titular”, prosseguiu.
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Felipe Melo também lembrou da quantidade de estrangeiros no elenco do Fluminense: “Não fala português, mas gosta de trazer quem fala o idioma dele. Quantos gringos têm no clube? Muitos são bons, mas confesso que alguns não deveriam vestir a camisa tricolor”.

A passagem de Luis Zubeldía

O técnico estava à frente do Fluminense desde setembro de 2025. Ele fez história ao conseguir igualar o recorde de vitórias do clube em casa (16), de 1942. No entanto, a sequência atual de oito jogos sem ganhar, além das atuações ruins e da eliminação na Copa do Brasil, pesaram para a saída.
Luis Zubeldía comandou o Tricolor em 61 partidas, com 30 vitórias, 18 empates e 13 derrotas.