Felipe Melo durante participação no programa 'Seleção SporTV'Reprodução / SporTV
“Penso que foi tarde (a demissão). Na minha casa, era chamado de inimigo da base. Foi assim no São Paulo, estava sendo assim no Fluminense. Creio que começou a despencar para um outro lado quando deram autonomia para um treinador simplesmente virar as costas para a base”, iniciou o antigo zagueiro, durante participação no programa ‘Seleção SporTV’.
“Uma base rica em todos os sentidos, um clube que tem no DNA revelar grandes atletas. E acaba pagando muito por isso. Nos últimos tempos, ele também vinha pagando pela língua, falando besteira da base, que não tem craque, jogador que possa ser titular”, prosseguiu.
Felipe Melo também lembrou da quantidade de estrangeiros no elenco do Fluminense: “Não fala português, mas gosta de trazer quem fala o idioma dele. Quantos gringos têm no clube? Muitos são bons, mas confesso que alguns não deveriam vestir a camisa tricolor”.
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