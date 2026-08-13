Luis Zubeldía ficou como técnico do Fluminense por 10 meses - Lucas Merçon / Fluminense

Luis Zubeldía ficou como técnico do Fluminense por 10 mesesLucas Merçon / Fluminense

Publicado 13/08/2026 14:13

cotado para assumir a seleção do Equador logo depois da Copa do Mundo e seu nome tende a ganhar ainda mais força dentro da federação do país.

Luis Zubeldía não é mais o técnico do Fluminense , mas pode ficar pouco tempo sem trabalhar. O argentino já eralogo depois da Copa do Mundo e seu nomedentro da federação do país.

De acordo com o jornal equatoriano 'Expreso', o profissional já era considerado a principal opção, mas difícil de tirá-lo do clube brasileiro. Agora livre, ele volta a ser uma contratação viável para comandar o próximo ciclo até a Copa do Mundo de 2030.



A experiência de Zubeldía no Equador pesa a favor. Afinal, ele fez bom trabalho pela LDU em 2023, quando conquistou a Copa Sul-Americana, além do Campeonato Equatoriano. Além disso, também comandou o clube entre 2013 e 2015, assim como o Barcelona de Guayaquil entre 2011 e 2012, no início da carreira como técnico.



Zubeldía pelo Fluminense

O argentino de 45 anos estava no Fluminense desde setembro de 2025, em sua segunda passagem pelo futebol brasileiro, após comandar o São Paulo. No Rio, fez história ao conseguir igualar o recorde de vitórias do Tricolor das Laranjeiras em casa (16), de 1942.



Entretanto, a sequência atual de oito tropeços, além das atuações muito ruins e da eliminação na Copa do Brasil, pesaram para a decisão de troca do comando. Ao todo, Zubeldía comandou o time em 61 partidas, com 30 vitórias, 18 empates e 13 derrotas.

Sem ele, Marcão assume interinamente enquanto a diretoria corre para fechar com alguém. A ideia é que o novo técnico possa estar à frente do jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, terça-feira (18), contra o Independiente Rivadavia, na Argentina.