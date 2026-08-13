Riquelme Felipe não conseguiu uma sequência de jogos no Fluminense em 2026 - Lucas Merçon / Fluminense

Riquelme Felipe não conseguiu uma sequência de jogos no Fluminense em 2026Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 13/08/2026 10:43

com emojis de duas mãos unidas, palma com palma, que representam agradecimento ou gratidão.

demissão de Luis Zubeldía gerou uma reação de um dos jovens da base do Fluminense que tiveram poucas chances com o técnico. Riquelme Felipe foi às redes sociais e comemorou ao comentar uma postagem sobre o assunto

Além de torcedores do Fluminense, Riquelme Felipe foi um dos que comemorou em postagem com a notícia da demissão de Zubeldía Reprodução de redes sociais

O jovem jogador de 19 anos apagou o comentário minutos depois, mas já havia viralizado.



Riquelme Felipe era considerado uma das grandes apostas de Xerém. Ele fez parte da geração vitoriosa dos nascidos em 2007 do Fluminense, conhecida como Esquadrilha 07, que conquistou Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil Sub-17.

Riquelme Felipe pouco jogou com Zubeldía no Fluminense

Entretanto, o jovem atacante não conseguiu se firmar desde que estreou pelos profissionais, em 2025. Nenhum dos técnicos que passou desde então, Mano Menezes, Renato Gaúcho e Zubeldía, considerou-o pronto.



Dos três, o argentino foi quem menos utilizou Riquelme Felipe, que disputou apenas cinco partidas em 2026, sendo duas como titular, com o time alternativo no início do Carioca. Uma das críticas da torcida ao ex-comandante do Fluminense foi justamente o pouco aproveitamento de jovens da base ao longo da temporada.

Já em 2025, disputou 22 partidas, a maioria pelo Campeonato Carioca, mas teve dificuldades de apresentar bom futebol. Aos poucos, perdeu espaço com os antecessores de Zubeldía e chegou a descer para o sub-20.