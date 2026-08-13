Nonato é um dos jogadores que aposta em virada de chave imediata no mau momento do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Nonato é um dos jogadores que aposta em virada de chave imediata no mau momento do Fluminense Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Publicado 13/08/2026 07:00



O Fluminense consegue a vaga nas quartas de final da Libertadores com o futebol que tem jogado desde o retorno após a Copa do Mundo? Essa é uma pergunta que os torcedores se fazem e que dominou as entrevistas após o empate com o Independiente Rivadavia , terça-feira (11) no Maracanã, com a confiança dos jogadores em algo comum no futebol: os altos e baixos que mudam de uma hora para outra.

"A gente confia na classificação. Foi empate em casa e, querendo ou não, tem o jogo de volta. Tem que confiar, com pés no chão, estar fechado para responder em campo. Eu acho que o futebol muda muito rápido, é dinâmico. Claro que deixamos a desejar, mas nosso time é qualificado e temos tudo para dar a volta por cima", avaliou Nonato.

Jogo importante antes da Libertadores

O elenco ainda acredita que o Tricolor poderá fazer diferente do que tem apresentado. Sem vencer há oito jogos, sendo sete desde o retorno da intertemporada, a confiança é numa retomada para sair da péssima fase até o duelo na Argentina, terça-feira (18), às 19h.

De preferência a partir do jogo contra o líder Palmeiras, no sábado às 16h30 pelo Brasileirão, possivelmente com time reserva.



"Futebol é radical. Da mesma forma que estamos sete jogos sem ganhar, depois pode começar a vencer no sábado, fazer grande jogo para ganhar confiança e, na terça, garantir a classificação. Futebol é isso, quando você está confiante as coisas acontecem e quando o resultado não vem, o coletivo não vai tão bem e o individual acaba caindo. Isso vai acabar, é continuar trabalhando para as coisas melhorarem", afirmou Hulk.



O que o Fluminense precisa para se classificar



O fato de o Fluminense depender de uma vitória simples na Argentina também é um ponto que faz os jogadores confiarem na vaga às quartas de final. Até mesmo com um novo empate é possível se classificar, só que neste caso precisará ao menos vencer nos pênaltis.



"O confronto está totalmente em aberto e a gente vai com toda energia possível para buscar a classificação e retomar a confiança do grupo", avisou Guga.