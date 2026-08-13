Técnico Luís Zubeldía deixou o comando do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Técnico Luís Zubeldía deixou o comando do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 13/08/2026 07:44 | Atualizado 13/08/2026 09:36

Rio — O técnico Luis Zubeldía foi demitido do Fluminense , informou o clube em comunicado divulgado na manhã desta quinta-feira (13). O auxiliar permanente Marcão assumirá o time para o jogo contra o Palmeiras, neste sábado (15), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Conforme a nota, também deixam o time os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar e o preparador físico Lucas Vivas. "O clube agradece aos profissionais por toda a dedicação ao longo do trabalho e deseja sucesso na sequência de suas carreiras", aponta o texto.



O Tricolor está há oito jogos oficiais sem vencer, desde o último dia 27 de maio, contra o Deportivo La Guaira, antes da pausa para a Copa do Mundo. O desempenho da equipe, eliminada da Copa do Brasil para o Vasco no último dia 5 de agosto , vinha sendo alvo constante de críticas, tanto por cobranças no estádio quanto nas redes sociais.

Confira a trajetória de Zubeldía no Fluminense

Zubeldía, de 45 anos, chegou ao clube em setembro de 2025, para substituir Renato Gaúcho. O time teve um bom aproveitamento na reta final do Brasileirão do ano passado, chegando a nove vitórias em nove jogos como mandante sob o comando do treinador.

Depois, em fevereiro, o técnico seguiu aumentando a marca e chegou a 16 triunfos consecutivos em casa, igualando o recorde histórico do clube, existente desde 1942.

Apesar disso, o desempenho da equipe caiu bruscamente no decorrer da temporada. O time amargou eliminações em clássicos, com o vice carioca para o Flamengo e duas quedas da Copa do Brasil contra o Vasco, em 2025 e 2026. Além disso, a equipe também fez um bom início de Brasileirão, mas agora, está no quarto lugar e viu o líder Palmeiras abrir 13 pontos de distância.

O argentino deixa o Fluminense após 61 partidas, com 30 vitórias, 18 empates e 13 derrotas.