Técnico Luís Zubeldía deixou o comando do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Fluminense demite técnico Luis Zubeldía
Treinador não resiste a sequência ruim de resultados e desempenho; Marcão assume equipe para jogo contra o Palmeiras, no Brasileirão
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Fluminense confia em 'futebol dinâmico' por vaga na Libertadores
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O treinador, de 45 anos, foi contratado em setembro de 2025 e está sendo muito criticado pelos torcedores
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Sem vencer há oito jogos, Tricolor vive pior crise sob o comando do técnico Luis Zubeldía, que está cada vez mais pressionado no cargo
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