Walter Casagrande criticou saída de ZubeldíaDivulgação
Casagrande critica demissão de Zubeldía: 'Hulk erra tudo'
Treinador não resistiu a sequência ruim de resultados e desempenho; Marcão assume equipe para jogo contra o Palmeiras, no Brasileirão
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Jovem da base do Fluminense 'celebra' saída de Zubeldía em comentário
Assim como outras promessas de Xerém, Riquelme Felipe teve poucas oportunidades com o técnico argentino nesta temporada do Tricolor
Fluminense demite técnico Luis Zubeldía
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Fluminense confia em 'futebol dinâmico' por vaga na Libertadores
Mesmo sem vencer há oito partidas e com atuações ruins, jogadores do Tricolor acreditam que é possível se classificar na Argentina
Meia celebra contrato profissional com o Flu: 'Importante passo'
O novo vínculo do atleta com o Tricolor das Laranjeiras é válido até julho de 2029; Marcelinho está no clube desde criança
Torcedores do Fluminense se desesperam com permanência de Zubeldía
O treinador, de 45 anos, foi contratado em setembro de 2025 e está sendo muito criticado pelos torcedores
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