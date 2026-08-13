Walter Casagrande criticou saída de Zubeldía - Divulgação

Walter Casagrande criticou saída de ZubeldíaDivulgação

Publicado 13/08/2026 12:04 | Atualizado 13/08/2026 12:43

Rio - A demissão de Luis Zubeldía agradou a maioria dos torcedores do Fluminense, mas não a Walter Casagrande. O ídolo do Corinthians afirmou que o argentino não tem culpa dos erros individuais de jogadores do clube carioca.

"Eu acho que a demissão do Zubeldia foi por pressão de torcida. Por falta de rendimento dos jogadores individual. Que responsabilidade tem o Zubeldía se ele coloca o Hulk em campo e ele erra tudo? E erra tudo em todos os jogos -- o Hulk vem errando tudo em todos os jogos. A responsabilidade é do treinador? Cara, quem contratou? Foi o treinador? Ele também deu o aval. Vamos trazer o Hulk e tal, mas estava todo mundo vendo que o Hulk não estava jogando nada no Atlético Mineiro há um bom tempo", disse em sua participação no "UOL".

O trabalho de Luis Zubeldía já enfrentava críticas antes da chegada de Hulk e da paralisação para a Copa do Mundo. O Fluminense por pouco não foi eliminado na fase de grupos da Libertadores em uma chave que era favorito absoluto.

Com 11 meses de trabalho, o treinador argentino encerrou sua passagem pelo Fluminense com 61 partidas, com 30 vitórias, 18 empates e 13 derrotas. Ele foi campeão da Taça Guanabara de 2026.