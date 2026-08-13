Marcão comandou o treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Marcão comanda treino do Fluminense após demissão de Zubeldía
Auxiliar permanente terá missão de organizar a casa enquanto a diretoria busca um novo treinador para o lugar do argentino
Marcão comanda treino do Fluminense após demissão de Zubeldía
Auxiliar permanente terá missão de organizar a casa enquanto a diretoria busca um novo treinador para o lugar do argentino
Fluminense descarta Fred e busca técnico sem imagem arranhada no clube
Zubeldía não resistiu a sequência ruim de resultados e desempenho; Marcão assume equipe para jogo contra o Palmeiras, no Brasileirão
Demitido do Fluminense, Zubeldía pode assumir seleção sul-americana
Técnico encerra a passagem pelo Tricolor após oito partidas sem vencer, eliminação na Copa do Brasil e risco de queda na Libertadores
Casagrande critica demissão de Zubeldía: 'Hulk erra tudo'
Treinador não resistiu a sequência ruim de resultados e desempenho; Marcão assume equipe para jogo contra o Palmeiras, no Brasileirão
Jovem da base do Fluminense 'celebra' saída de Zubeldía em comentário
Assim como outras promessas de Xerém, Riquelme Felipe teve poucas oportunidades com o técnico argentino nesta temporada do Tricolor
Fluminense demite técnico Luis Zubeldía
Treinador não resiste a sequência ruim de resultados e desempenho; Marcão assume equipe para jogo contra o Palmeiras, no Brasileirão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.