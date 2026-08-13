Fred irá seguir como técnico do Sub-20Marina Garcia / Fluminense
Fluminense descarta Fred e busca técnico sem imagem arranhada no clube
Zubeldía não resistiu a sequência ruim de resultados e desempenho; Marcão assume equipe para jogo contra o Palmeiras, no Brasileirão
Thiago Silva se despede de Zubeldía: 'Foi uma honra'
Treinador foi demitido do Fluminense após empate em casa contra Independente Rivadavia e não resistiu à sequência negativa de resultados
Torcedores do Fluminense pedem a volta de Renato Gaúcho nas redes
Treinador comandou o Tricolor em 2025, sendo semifinalista no Mundial de Clubes e deixando equipe depois de eliminação na Sul-Americana
Felipe Melo analisa demissão de Zubeldía no Fluminense: ‘Foi tarde’
Ex-jogador criticou o técnico argentino, principalmente pela pouca utilização de jovens no elenco principal: ‘Inimigo da base’
Marcão comanda treino do Fluminense após demissão de Zubeldía
Auxiliar permanente terá missão de organizar a casa enquanto a diretoria busca um novo treinador para o lugar do argentino
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Demitido do Fluminense, Zubeldía pode assumir seleção sul-americana
Técnico encerra a passagem pelo Tricolor após oito partidas sem vencer, eliminação na Copa do Brasil e risco de queda na Libertadores
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