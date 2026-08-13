Fred irá seguir como técnico do Sub-20 - Marina Garcia / Fluminense

Fred irá seguir como técnico do Sub-20Marina Garcia / Fluminense

Publicado 13/08/2026 15:10

Rio - Com a demissão de Luís Zubeldía , o Fluminense já iniciou o processo organizacional para buscar a contratação de um novo técnico. O Tricolor não irá efetivar Marcão ou Fred, atual técnico do sub-20, e também não quer trazer nomes que já tiveram desgastes recentes no Tricolor. As informações são do portal "ESPN".

Com isso, Roger Machado, que treinou Internacional e São Paulo recentemente está descartado. O ex-zagueiro do Fluminense herói do título da Copa do Brasil de 2007, teve uma passagem como treinador em 2021 e acabou saindo com problemas com os torcedores.

Marcão será o responsável por comandar o Fluminense no próximo sábado (15) em jogo contra o Palmeiras, no Brasileirão, mas o Tricolor deseja ter um novo técnico oficial na partida contra o Independiente Rivadavia, na próxima terça-feira (21), no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

Com 11 meses de trabalho, o Luis Zubeldía encerrou sua passagem pelo Fluminense com 61 partidas, com 30 vitórias, 18 empates e 13 derrotas. O treinador argentino foi campeão da Taça Guanabara de 2026.