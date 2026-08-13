Brasil busca vaga olímpica inédita em torneio de flag football na Alemanha - Yan Barros

Brasil busca vaga olímpica inédita em torneio de flag football na AlemanhaYan Barros

Publicado 13/08/2026 16:43

Rio - O flag football vive um momento de expansão global, e o Brasil acompanha esse crescimento. A grande vitrine da modalidade será em dois anos, em Los Angeles, quando o esporte fará sua estreia no programa olímpico. Nesta quinta-feira, dia 13, as seleções brasileiras feminina e masculina estreiam no Mundial da modalidade em Düsseldorf, na Alemanha, o Ifaf World Flag, disputando a vaga rumo aos Jogos Olímpicos.

No time feminino, o Brasil aposta em Gabi Bankhardt, embaixadora global do programa NFL Flag e capitã da equipe. A catarinense de 29 anos lidera a equipe em disputa no Grupo D da competição, ao lado de Canadá, Japão e Panamá.

“Temos uma grande responsabilidade, mas também alegria por estarmos aqui. Representar nosso país em uma das competições mais importantes da nossa história tem um peso que a gente entende bem”, analisa atleta. “É uma felicidade conquistar esse lugar. Vivemos um grande momento do flag football, e poder escrever essa história ao lado de uma equipe de mulheres tão incríveis é maravilhoso", complementa.

A estreia das “Onças”, como é conhecida a seleção brasileira, acontece nesta quinta-feira (13), em partidas contra Japão pela manhã, e Canadá no período da tarde. Na sexta, elas encerram a primeira fase diante do Panamá. Sábado e domingo são reservados para as fases finais.

"Garra e vontade não vão faltar para o nosso time, podem ter certeza. Nos preparamos muito tempo para esse momento e mudamos nosso esquema técnico e tático para surpreender. Vamos entrar com muita vontade, com a energia que só a gente tem", afirma Gabi.

A seleção masculina também está na Alemanha em busca da classificação olímpica. No Grupo C, os brasileiros enfrentam México, Suíça e Alemanha, seguindo a mesma programação de jogos da equipe feminina.

Nos Jogos Olímpicos Los Angeles 2028 será a primeira vez em que o flag football será jogado na maior competição esportiva do planeta. No Brasil, a nova modalidade já é praticada por milhares de jovens, impulsionados pelo programa NFL Flag, que oferece toda a estrutura para a prática em escolas em cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. O programa já impacta mais de 10 mil alunos por meio de parcerias com secretarias municipais e estaduais, iniciando a formação da base esportiva do flag football no país.