Brasil busca vaga olímpica inédita em torneio de flag football na AlemanhaYan Barros
Brasil busca vaga olímpica em torneio de flag football na Alemanha
Seleção aposta em Gabi Bankhardt, que lidera a equipe em disputa no Grupo D da competição, ao lado de Canadá, Japão e Panamá
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Atacante passou por exames após problema no pé; especialistas foram consultados antes da definição sobre possível tratamento
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