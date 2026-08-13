Pedro Porro beija a taça da Copa do Mundo - Divulgação / Espanha

Pedro Porro beija a taça da Copa do MundoDivulgação / Espanha

Publicado 13/08/2026 15:44

Rio - Em busca de reforços para a próxima temporada, o Barcelona deseja alguns destaques da seleção espanhola, que foi campeã do mundo. Além de Rodri , que foi eleito o melhor jogador da competição, um outro nome ventilado no clube espanhol é o de Pedro Porro, de 26 anos, que defende o Tottenham.

Apesar do desejo do Barça, a negociação não deverá ser simples. O espanhol renovou recentemente o seu contrato com o Tottenham e está bem valorizado depois da Copa do Mundo.

"O futuro de Koundé no Barça é incerto, já que ele tem propostas da Premier League. O Barça está começando a explorar o mercado de laterais-direitos e, segundo o Jijantes, a equipe de Flick já entrou em contato com os representantes de Pedro Porro. Nada está finalizado, mas ele seria uma opção caso o francês deixe o clube. Sua contratação não seria barata, em torno de 80 milhões de euros (cerca de R$ 480 milhões)", disse o jornal espanhol "AS".

Pedro Porro começou sua participação na Copa do Mundo como reserva na lateral direita, mas se tornou titular. Ele foi decisivo na vitória sobre a França por 2 a 0 na semifinal, anotando um dos gols. Além disso, também deixou o dele contra a Áustria nas oitavas. Ele entrou em campo em sete partidas e foi importante no bicampeonato da Espanha.

Revelado pelo Girona, Pedro Porro deixou a Espanha em 2019 rumo ao Manchester City. Sem espaço no ex-clube de Pep Guardiola, o espanhol foi emprestado ao Valladolid e depois ao Sporting. Em 2023, ele chegou ao Tottenham, seu clube atual.