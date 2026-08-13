Rodri tem 30 anosAlex Grimm / Getty Images via AFP

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Gabriel Salotti
O Manchester City recusou a segunda oferta do Barcelona pelo meia Rodri, eleito o melhor jogador da última Copa do Mundo. O clube catalão propôs entre 55 milhões de euros (R$ 328 milhões) e 60 milhões de euros (R$ 358 milhões), além de bônus que poderiam fazer o acordo chegar a 65 milhões de euros (R$ 388 milhões).
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Apesar disso, os ingleses insistem em um valor entre entre 70 milhões de euros (R$ 418 milhões) e 80 milhões de euros (R$ 477 milhões) fixos. A informação é do 'ge'.
A equipe espanhola, no entanto, segue determinada em contratar o jogador de 30 anos e avalia os próximos passos. O meia está em seu último ano de contrato. O Barcelona já havia feito, na semana passada, uma oferta na casa dos 45 milhões de euros (R$ 268 milhões), recusada pelo Manchester City.

Manchester City atrás de substituto

Os ingleses também buscam acumular dinheiro para uma possível contratação do substituto de Rodri: o argentino Enzo Fernández, de 25 anos, do Chelsea, que pede cerca de 120 milhões de libras (r$ 838 milhões) pelo jogador.