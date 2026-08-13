Rodri tem 30 anos - Alex Grimm / Getty Images via AFP

Rodri tem 30 anosAlex Grimm / Getty Images via AFP

Publicado 13/08/2026 11:00

Apesar disso, os ingleses insistem em um valor entre entre 70 milhões de euros (R$ 418 milhões) e 80 milhões de euros (R$ 477 milhões) fixos. A informação é do 'ge'.

A equipe espanhola, no entanto, segue determinada em contratar o jogador de 30 anos e avalia os próximos passos. O meia está em seu último ano de contrato. O Barcelona já havia feito, na semana passada, uma oferta na casa dos 45 milhões de euros (R$ 268 milhões), recusada pelo Manchester City.

Manchester City atrás de substituto