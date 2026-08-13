Zidane, técnico da FrançaAFP
Ele chega para assumir o lugar de Franck Raviot, figura de destaque na função, e que trabalhou com o ex-treinador Didier Deschamps, substituído no cargo após a participação dos franceses na última edição da Copa do Mundo.
Um dos pilares da França no título da Copa do Mundo de 1998, Barthez brilhou com as camisas do Toulouse, Monaco e Olympique de Marselha, e sempre teve amizade com Zidane. Na Inglaterra, ele também defendeu o Manchester United. Após encerrar a carreira, o ex-goleiro teve uma passagem pela seleção na função de consultor sob a gestão de Raymond Domenech e Laurent Blanc.
O restante do estafe também foi definido. David Bertoni e Hamidou Msaide serão os auxiliares. Grégory Dupont vai atuar na função de consultor estratégico e de performance, Stéphane Plancque será observador de jogadores, enquanto Farid Tabet vai assumir o posto de analista de vídeo e treinador adjunto. Completando a lista, Zidane chamou Clément Ybert como assistente de vídeo.
A estreia do ex-meio-campista Zinedine Zidane como treinador da seleção nacional de seu paíos acontece no dia 25 de setembro, em Istambul, quando a França vai enfrentar a Turquia em partida válida pela Nation League.
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