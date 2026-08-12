Real Madrid venceu o Deportivo La Coruña por 1 a 0 - Miguel Riopa / AFP

Real Madrid venceu o Deportivo La Coruña por 1 a 0Miguel Riopa / AFP

Publicado 12/08/2026 18:00 | Atualizado 12/08/2026 18:01

Rio - Sem conquistar títulos há duas temporadas, o Real Madrid já deu indícios na pré-temporada de que a história pode ser diferente em 2026/27. O time merengue venceu o Deportivo La Coruña por 1 a 0, nesta quarta-feira (12), no Estádio Riazor, e faturou o Troféu Teresa Herrera, um tradicional torneio amistoso criado em 1946 e realizado anualmente na cidade de La Coruña, na Espanha.

Pela primeira vez sob o comando do técnico José Mourinho, Vini Jr e Endrick foram titulares juntos. Porém, não levaram muito perigo ao Deportivo La Coruña. O Real Madrid teve uma atuação burocrática e não criou muitas chances claras no primeiro tempo. Já no apagar das luzes, o marroquino Brahim Díaz recebeu lançamento do goleiro ucraniano Andriy Lunin e bateu na saída do goleiro para fazer 1 a 0.

O panorama não mudou muito na etapa final. Carlos Espí entrou no lugar de Endrick no intervalo e chegou a marcar logo no início do segundo tempo, mas o gol foi anulado por impedimento. Já Vini Jr deixou o campo por volta dos 70 minutos, conforme previsto. O camisa 7 teve uma atuação discreta e saiu vaiado pela torcida adversária — algo comum quando joga como visitante.

O jogo se manteve sem muitas emoções nos últimos 20 minutos. O técnico José Mourinho trocou quase todos os titulares, com exceção do goleiro Andriy Lunin e do lateral-direito Denzel Dumfries. Na reta final, o Deportivo La Coruña esboçou uma pressão através da bola aérea, mas sem muita eficiência. Quando a bola foi na direção do alvo, o arqueiro ucraniano defendeu com segurança.