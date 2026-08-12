Seleção Sub-20 voltou a vencer a Bolívia por 2 a 0 - Rafael Ribeiro/CBF

Seleção Sub-20 voltou a vencer a Bolívia por 2 a 0Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 12/08/2026 17:35 | Atualizado 12/08/2026 17:38

Rio - A seleção brasileira sub-20 voltou a vencer a Bolívia em amistoso, na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Em jogo preparatório para o Sul-Americano da categoria, o Brasil venceu por 2 a 0, nesta quarta-feira (12), e repetiu o placar da vitória do último domingo (8). Bruninho e João Paulo fizeram os gols da Amarelinha.

O jogo foi diferente do último encontro. A Bolívia fez uma marcação mais forte e conseguiu dificultar as ações do Brasil, que criou poucas oportunidades. O primeiro gol demorou a sair, mas aconteceu aos 43 minutos do primeiro tempo. Bruninho recebeu a bola na direita, driblou a marcação e chutou forte para superar o goleiro boliviano.

Já no segundo tempo, o técnico Paulo Victor fez várias substituições e aproveitou para testar os jovens. Com isso, a Bolívia aproveitou a falta de entrosamento da equipe brasileira e deu um susto. Mesmo assim, o Brasil conseguiu resistir e fechou o placar já nos acréscimos, aos 49 minutos. Após cobrança de escanteio, Rafael Gonzaga desviou, a bola bateu no travessão e, no rebote, João Paulo marcou.

Foi a quinta vitória do Brasil em seis jogos sob o comando de Paulo Victor. A seleção brasileira foi a campo escalada com: Kauan, Ryan (Angelo), João Souza, Luís Eduardo (Breno), Pedro Gabriel (Rafael Gonzaga), Chrystian (João Paulo), Djhordney (Yuri), Pedro Ferreira (Jhuan Nunes), Bruninho, Belé (Alessandro) e Heittor (Ruan Pablo).