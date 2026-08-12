Seleção Sub-20 voltou a vencer a Bolívia por 2 a 0Rafael Ribeiro/CBF
Seleção Sub-20 volta a vencer a Bolívia em amistoso na Granja Comary
Amarelinha repete placar da vitória no último domingo (8) e encerra mais uma etapa de preparação para o Sul-Americano da categoria
Seleção Sub-20 volta a vencer a Bolívia em amistoso na Granja Comary
Amarelinha repete placar da vitória no último domingo (8) e encerra mais uma etapa de preparação para o Sul-Americano da categoria
Gérson escolhe Zico como melhor meia em dinâmica e repercute na web
Jogador, de 29 anos, atualmente no Cruzeiro, teve duas passagens vitoriosas pelo Flamengo; de 2019 a 2021 e depois de 2023 a 2025
Bellingham se reapresenta e integra pré-temporada do Real Madrid
Meio-campista inglês voltou das férias depois de se destacar na Copa do Mundo, passou por exames médicos e treinou com alguns companheiros
Atlético suaviza, e Barça pode oferecer R$ 700 milhões por argentino
Julián Álvarez, de 26 anos, é destaque do Atlético de Madrid; jogador disputou a última Copa do Mundo pela seleção argentina
Recordista de triplos-duplos na NBA, Westbrook se aposenta do basquete
Armador encerra a carreira após 18 temporadas na liga norte-americana, onde foi MVP em 2017 e entrou para o top 5 de assistências
Hugo Moura vê passagem 'marcante' pelo Vasco: 'Xingado e aplaudido'
No Al-Fayha, da Arábia Saudita, desde julho deste ano, o volante avaliou sua experiência no clube carioca como 'muito positiva'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.