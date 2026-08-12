Gabriel Martinelli pode deixar o ArsenalPAUL ELLIS / AFP

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Pedro Logato
Rio - O atacante Gabriel Martinelli, de 25 anos, pode deixar o Arsenal na próxima janela de transferências. De acordo com informações da "ESPN", o clube inglês colocou o brasileiro na lista para ser vendido. Os valores girariam na casa de 50 milhões de euros (cerca de R$ 500 milhões).
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Gabriel Martinelli tem contrato até junho de 2027 e o clube inglês entende que se não conseguir vender o brasileiro neste momento não conseguirá um valor considerado justo por ele.
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O atacante, de 25 anos, teria sido oferecido a vários clubes do futebol mundial, inclusive da Turquia e da Arábia Saudita. Algumas equipes turcas se mostraram dispostos a pagar o valor pedido pelo Arsenal, mas Martinelli não deseja atuar em mercados alternativos no momento.
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Convocado por Ancelotti para a última Copa do Mundo, o atacante anotou o gol decisivo contra o Japão que classificou o Brasil para as oitavas de final da competição. Revelado pelo Ituano, o jovem está no Arsenal desde 2019.