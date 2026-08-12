Gabriel Martinelli pode deixar o Arsenal - PAUL ELLIS / AFP

Gabriel Martinelli pode deixar o ArsenalPAUL ELLIS / AFP

Publicado 12/08/2026 14:20

Gabriel Martinelli tem contrato até junho de 2027 e o clube inglês entende que se não conseguir vender o brasileiro neste momento não conseguirá um valor considerado justo por ele.

O atacante, de 25 anos, teria sido oferecido a vários clubes do futebol mundial, inclusive da Turquia e da Arábia Saudita. Algumas equipes turcas se mostraram dispostos a pagar o valor pedido pelo Arsenal, mas Martinelli não deseja atuar em mercados alternativos no momento.

Convocado por Ancelotti para a última Copa do Mundo, o atacante anotou o gol decisivo contra o Japão que classificou o Brasil para as oitavas de final da competição. Revelado pelo Ituano, o jovem está no Arsenal desde 2019.