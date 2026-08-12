Momento em que Nahuel Guzmán é expulso, depois de empurrar o árbitroReprodução / Internet

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Theo Faria
Goleiro do Tigres, do México, Nahuel Guzmán protagonizou uma cena inusitada no duelo com o Vancouver Whitecaps, do Canadá, na última terça-feira (11), pela Leagues Cup. Ele foi expulso depois de empurrar o árbitro, já nos acréscimos do segundo tempo.
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O arqueiro se revoltou com o cartão vermelho e, ao deixar o campo, ainda arremessou uma lixeira e uma cadeira no caminho para o vestiário.

No momento da expulsão, a partida estava empatada em 1 a 1 e o time mexicano já tinha um jogador a menos. Mesmo assim, conseguiu segurar o resultado, levou a decisão para os pênaltis e venceu, por 5 a 4.
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Veja o momento da expulsão