Momento em que Nahuel Guzmán é expulso, depois de empurrar o árbitroReprodução / Internet
O arqueiro se revoltou com o cartão vermelho e, ao deixar o campo, ainda arremessou uma lixeira e uma cadeira no caminho para o vestiário.
No momento da expulsão, a partida estava empatada em 1 a 1 e o time mexicano já tinha um jogador a menos. Mesmo assim, conseguiu segurar o resultado, levou a decisão para os pênaltis e venceu, por 5 a 4.
Veja o momento da expulsão
¡Nahuel Guzmán (Tigres UANL) toma el balón, sale de su área, patea al árbitro antes de patear el balón y se va expulsado durante el partido de Leagues Cup ante Vancouver Whitecaps! Narración de @jpereznavarro para Apple TV en Español (EE.UU.) pic.twitter.com/ME0jIkM5nt— lilboimx (@lilboimx) August 12, 2026
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.