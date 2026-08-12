Troféu da LibertadoresVítor Silva/Botafogo
Globo faz proposta à Conmebol para adquirir mais jogos da Libertadores
Emissora deseja comprar cerca de 70 jogos entre 2027 e 2030 para o SporTV após a Paramount ter problemas por causa de fusão
Goleiro empurra árbitro, é expulso e se revolta; veja o vídeo
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Torcedores do Vasco lamentam lesão de Brenner: 'Azar'
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Textor consegue vitória para tentar impedir venda da SAF do Botafogo
Empresário americano trava batalha na Justiça do Reino Unido para retomar controle das ações do Glorioso de administradora da Eagle Bidco
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Getafe desiste da contratação de Matías Viña
Jogador continuará treinando à parte no River Plate; atleta uruguaio foi emprestado e tem vínculo com o Flamengo até o fim de 2028
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