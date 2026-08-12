Troféu da Libertadores - Vítor Silva/Botafogo

Troféu da LibertadoresVítor Silva/Botafogo

Publicado 12/08/2026 12:55 | Atualizado 12/08/2026 13:17

Rio - A Globo formalizou à Conmebol, nesta quarta-feira (12), uma proposta para adquirir um pacote de cerca de 70 jogos da Libertadores entre 2027 e 2030 para o SporTV. Segundo a coluna "Outro Canal", as conversas estão avançadas e há otimismo entre as partes pelo acordo.

A Paramount, que é uma das detentoras dos direitos de transmissão na TV fechada e streaming, tinha um acordo encaminhado para renovar o contrato, mas voltou a ter problemas por causa de fusão entre a empresa da Skydance com a Warner. Com isso, a Globo entrou nas conversas.

A ideia da Globo é fortalecer o SporTV e mudar a percepção do canal ocorrida durante a Copa do Mundo. Houve críticas sobre como o canal campeão foi abandonado em detrimento da TV aberta e da GE TV no Mundial. A emissora, inclusive, já tem acordo com a Conmebol para transmitir a Libertadores no YouTube.

O principal concorrente do SporTV na briga pela liderança da TV paga é a ESPN. O canal da Disney tem os direitos da Libertadores e já renovou o contrato até 2030, além de ter comprado dois pacotes para exibir a Sul-Americana (com exclusividade em plataformas pagas).

A TNT Sports, que em breve deve fazer parte da Paramount, comprou a Sul-Americana para plataformas abertas. O canal também vai exibir o torneio em seu canal no YouTube no próximo ano.

