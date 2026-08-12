Pep Chavarría tem 28 anosDivulgação / Chelsea
"É um sonho para mim, já que o Chelsea é um dos maiores clubes do mundo. É uma grande oportunidade, mas estou preparado e vou trabalhar duro para ajudar a equipe a conquistar títulos", disse Chavarría no comunicado divulgado pelos 'Blues'.
O jogador de 28 anos disputou 44 jogos na temporada passada pelo Rayo Vallecano, que foi vice-campeão da Liga Conferência, derrotado na final pelo Crystal Palace.
Comandado por Xabi Alonso, o Chelsea não deu detalhes sobre os valores da transferência de Chavarría.
Outros reforços que chegaram a Stamford Bridge foram os veteranos Jordan Henderson, de 36 anos, e Danny Welbeck, de 35, além do promissor argentino Valentín Barco (22 anos), seu companheiro no Strasbourg Emmanuel Emegha e o português Geovany Quenda, que estava no Sporting de Lisboa.
O Chelsea terminou o Campeonato Inglês da temporada passada na décima colocação e não conseguiu se classificar para as copas europeias.
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