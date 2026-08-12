Pep Chavarría tem 28 anos - Divulgação / Chelsea

Pep Chavarría tem 28 anosDivulgação / Chelsea

Publicado 12/08/2026 13:22





"É um sonho para mim, já que o Chelsea é um dos maiores clubes do mundo. É uma grande oportunidade, mas estou preparado e vou trabalhar duro para ajudar a equipe a conquistar títulos", disse Chavarría no comunicado divulgado pelos 'Blues'.



O jogador de 28 anos disputou 44 jogos na temporada passada pelo Rayo Vallecano, que foi vice-campeão da Liga Conferência, derrotado na final pelo Crystal Palace.



Comandado por Xabi Alonso, o Chelsea não deu detalhes sobre os valores da transferência de Chavarría. Chelsea anunciou nesta quarta-feira (12) a contratação do lateral-esquerdo espanhol Pep Chavarría, que estava no Rayo Vallecano e assinou com o clube londrino até 2031. Ele chega ao clube para substituir o campeão mundial Marc Cucurella, contratado pelo Real Madrid."É um sonho para mim, já que o Chelsea é um dos maiores clubes do mundo. É uma grande oportunidade, mas estou preparado e vou trabalhar duro para ajudar a equipe a conquistar títulos", disse Chavarría no comunicado divulgado pelos 'Blues'.O jogador de 28 anos disputou 44 jogos na temporada passada pelo Rayo Vallecano, que foi vice-campeão da Liga Conferência, derrotado na final pelo Crystal Palace.Comandado por Xabi Alonso, o Chelsea não deu detalhes sobre os valores da transferência de Chavarría.

Imerso em uma grande renovação, o clube gastou 117 milhões de libras esterlinas (R$ 810 milhões na cotação atual), um recorde no futebol inglês, para contratar o meia-atacante Morgan Rogers junto ao Aston Villa. Os 'Blues também se reforçaram com o zagueiro francês Maxence Lacroix e o meia italiano Marco Palestra.



Outros reforços que chegaram a Stamford Bridge foram os veteranos Jordan Henderson, de 36 anos, e Danny Welbeck, de 35, além do promissor argentino Valentín Barco (22 anos), seu companheiro no Strasbourg Emmanuel Emegha e o português Geovany Quenda, que estava no Sporting de Lisboa.



O Chelsea terminou o Campeonato Inglês da temporada passada na décima colocação e não conseguiu se classificar para as copas europeias.